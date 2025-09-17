Bayrampaşa için Başkanvekili Seçimi Tarihi Belirlendi

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Mutlu’nun yerine başkanvekili 21 Eylül’de seçilecek.

Bayrampaşa için Başkanvekili Seçimi Tarihi Belirlendi
Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla tutuklanan Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı. İstanbul Valiliği de başkanvekili seçimi için tarih açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre, Bayrampaşa Belediye Meclisi 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da toplanarak yeni başkanvekili seçecek.

Kaynak: Haber Merkezi

