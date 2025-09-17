Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmasında kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla bazı belediye yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, başkan yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 kişiden 20 kişi tutuklandı.
HASAN MUTLU GÖREVDEN ALINDI
Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Hasan Mutlu’nun geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Mutlu'nun "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle tutuklandığı hatırlatılarak, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici olarak görevden alındığı belirtildi.
