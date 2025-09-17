İzmir’de 25 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde hakkında 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de 25 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Eylül’de gerçekleştirdikleri uygulama sırasında 47 yaşındaki H.Ü.’yü durdurdu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamalarında, şüphelinin farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı.

H.Ü.’nün, “resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan”, “parada sahtecilik” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçlarından toplamda 25 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

