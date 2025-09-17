Sular Çekilince Gerçek Ortaya Çıktı! Baraj Kıyısı Çöplüğe Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Ömerli Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte yıllardır biriken atıklar gün yüzüne çıktı. Dronla kaydedilen görüntülerde baraj kıyılarında plastik şişelerden evsel atıklara kadar çok sayıda çöpün ortaya çıktığı görüldü.

KURAKLIK ÇİRKİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Kuraklık nedeniyle baraj gölündeki suyun metrelerce çekildiği belirtildi. Suyun azalmasıyla birlikte, balıkçılar tarafından bırakılan ağ parçaları, plastikler ve farklı türde atıkların baraj kıyılarında biriktiği gözlendi.

UZMANLARDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Yetkililer, yaşanan su kaybının ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşları tasarruf konusunda uyardı. Doğaya bırakılan atıkların sadece çevreyi kirletmediğini, aynı zamanda su kaynaklarını da tehdit ettiğini ifade eden uzmanlar, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediğini belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI

Su kaynaklarının korunabilmesi için vatandaşların kullanımda daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren uzmanlar, her damlanın önemli olduğunu ve bilinçsiz tüketimin ilerleyen süreçte daha büyük sorunlara yol açabileceğini hatırlattı.

Kaynak: İHA