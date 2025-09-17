MEB’den Kritik Uygulama: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor! Ortaokul ve Liselerde Bu Yıl Başlıyor

MEB, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Mesleki İlgi ve Beceri Envanteri uygulamasını başlatıyor. Yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilecek envanterler sayesinde öğrencilerin kişilik özellikleri ve becerileri analiz edilerek daha doğru meslek tercihleri yapmaları sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanteri uygulamasını hayata geçiriyor. Bu yıl başlayacak uygulama ile öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilecek.

BU YIL İTİBARİYLE KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Yazılım süreci tamamlanan envanterler, bu eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanacak. Öğrenciler, hazırlanan internet sitesi üzerinden soruları yanıtlayacak. Sonuçlar okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek. Böylece öğrencilere mesleki yönelim konusunda destek verilecek.

ÖĞRENCİLERİN BECERİ PROFİLLERİ BELİRLENECEK

Mesleki İlgi Envanteri bilim, sanat, sağlık, spor, teknoloji, mühendislik, kültür, toplum, doğa, dijital iletişim gibi pek çok alanda öğrencilerin ilgilerini ölçmeyi amaçlıyor. Mesleki Beceri Envanteri ise mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 53 alan ve 114 dal için öğrencilerin beceri profillerini belirleyecek.

ORTAOKULDAN ÜNİVERSİTEYE DOĞRU YÖNLENDİRME

Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde, lise düzeyinde ise yükseköğretim ve meslek seçimlerinde envanter sonuçlarından faydalanacak. Böylece öğrenciler kendilerine en uygun programlara yönlendirilecek, eğitim ve iş hayatı arasındaki bağı daha iyi kavrayacak.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN DE YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmenler ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak bu sistem, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen güçlü bir kaynak niteliği taşıyacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan çalışma, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmeyi ve ülkenin nitelikli insan kaynağı hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğrenci
