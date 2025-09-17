İstanbul’da Konut Alacaklar Dikkat! Yatırımcıların Yeni Gözdesi O İlçeler Oldu! İşte Kazandıran ve Kaybettiren Bölgeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2025’te ülke genelinde 143 bin 319 konut satışı yapıldı. Yıllık bazda satışlarda yüzde 6,8’lik artış yaşanırken, bu rakam yılın en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti. Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 adede ulaştı. Bu dönemde kredi ile yapılan konut satışları da yüzde 84,6 artış gösterdi.

İSTANBUL’DA 22 BİNE YAKIN SATIŞ

Konut piyasasında en çok ilgi gören şehir olan İstanbul’da, sadece ağustos ayında 21 bin 814 konut satıldı. İlçeler bazında bakıldığında ise bazı bölgelerde ciddi artışlar yaşanırken, bazı ilçelerde sert düşüşler dikkat çekti.

SATIŞLARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER

Yılın ilk 8 ayında toplam satış hacmi 3 bin adedi aşan ilçeler dikkate alındığında, ağustos ayında satışların en fazla yükseldiği ilçeler şöyle sıralandı:

Avcılar: 741 adet ( yüzde 28,20)

Gaziosmanpaşa: 551 adet ( yüzde 14,08)

Zeytinburnu: 495 adet ( yüzde 13,01)

Fatih: 565 adet ( yüzde 6,60)

Küçükçekmece: 707 adet ( yüzde 6,16)

SATIŞLARIN EN ÇOK GERİLEDİĞİ İLÇELER

Aynı dönemde satışların en çok düştüğü ilçeler ise şöyle:

Sancaktepe: 656 adet (yüzde -37,40)

Silivri: 563 adet (yüzde -30,67)

Pendik: 919 adet (yüzde -15,30)

Üsküdar: 465 adet (yüzde -13,83)

Başakşehir: 959 adet (yüzde -11,20)

YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ

Esenyurt, ağustosta 2.832 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. Ancak satışlardaki artış oranı yalnızca yüzde 0,21’de kaldı. Bahçelievler, 1.048 satışla ikinci sıraya yerleşirken, aylık bazda yüzde -0,47 düşüş yaşadı. Başakşehir ise 959 satışla üçüncü sırada bulunmasına rağmen, aynı zamanda satışların en çok gerilediği ilçelerden biri oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi