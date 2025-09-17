Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Benzin ve motorine küçük çaplı zamlar uygulanmaya devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını sorgularken gelen kuruşluk zam sürücüleri şoka uğrattı. 16 Eylül’ü 17 Eylül’e bağlayan gecede benzin ve motorine kuruşluk zam uygulandı. Gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları değişiklik gösterdi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? 17 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN VE MOTORİNE ‘MİNİ’ ZAM TARİFESİ

Alınan kararla benzin ve motorine 1 ila 5 kuruşluk zam artışları yaşandı. LPG fiyatlarına ise zam tarifesi uygulanmadı. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları…

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Avrupa Yakası: Benzin 53.07 TL, motorin 54.40 TL, LPG 26.51 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 52.92 TL, motorin 54.28 TL, LPG 25.88 TL.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin litre fiyatı 53.90 TL

Motorin litre fiyatı 55.40 TL

LPG litre fiyatı 26.40 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin litre fiyatı 54.23 TL

Motorin litre fiyatı 55.73 TL

LPG litre fiyatı 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve ÖTV gibi vergiler üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar doğrudan pompaya yansıyor.

