Pompaya 'Mini' Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

Akaryakıt fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma ile birlikte değişiklik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını sorgularken kara haber geldi. Akaryakıta ‘mini’ zam tarifesi uygulandı. Gece yarısından itibaren geçerli olan kuruşluk artışlarla benzin ve motorin fiyatlarına zam tarifesi uygulandı. Peki akaryakıta ne kadar zam geldi? Benzin ve motorine zammı yapıldı? İşte 17 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyat listesi…

Son Güncelleme:
Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi
Benzin ve motorine küçük çaplı zamlar uygulanmaya devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını sorgularken gelen kuruşluk zam sürücüleri şoka uğrattı. 16 Eylül’ü 17 Eylül’e bağlayan gecede benzin ve motorine kuruşluk zam uygulandı. Gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları değişiklik gösterdi. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? 17 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN VE MOTORİNE ‘MİNİ’ ZAM TARİFESİ

Alınan kararla benzin ve motorine 1 ila 5 kuruşluk zam artışları yaşandı. LPG fiyatlarına ise zam tarifesi uygulanmadı. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları…

Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi - Resim : 1

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Avrupa Yakası: Benzin 53.07 TL, motorin 54.40 TL, LPG 26.51 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 52.92 TL, motorin 54.28 TL, LPG 25.88 TL.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin litre fiyatı 53.90 TL

Motorin litre fiyatı 55.40 TL

LPG litre fiyatı 26.40 TL

Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi - Resim : 2

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin litre fiyatı 54.23 TL

Motorin litre fiyatı 55.73 TL

LPG litre fiyatı 26.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve ÖTV gibi vergiler üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar doğrudan pompaya yansıyor.

SGK'dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Son Güncelleme:
