SGK’ya 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Uzun süredir gündemden olan sosyal güvenlik reformu, Türkiye’de bulunan milyonlarca çalışanı direkt olarak etkileyecek. Özellikle küçük esnaf ve çiftçilere yönelik yapılacak olan düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenecek. Bu değişiklik, yaklaşık 5 yıl erken emeklilik imkanı anlamına geliyor. Peki mini EYT kimler kapsayacak? 2000-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı? İşte erken emeklilikle ilgili detaylar...
Kaynak: GZT
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik için yapılan düzenlemeleri merakla takip etmekte. Gelecek olan düzenleme ile emeklilik şartları kökten değişmiş olacak. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e inecek ve SSK ile eşitlenecek. Böylece Bağ-Kur’lular için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik fırsatından yararlanmış oluyor. Peki erken emeklilik fırsatından kimler nasıl faydalanacak? EYT kimleri kapsıyor, 3.600 veya 4.500 gün primle nasıl emekli olunur mu? Erken emeklilik düzenlemesi gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞLİLERE ERKENE EMKLİLİK VAR MI?
Yeni düzenlemenin kapsamı, sadece 2000 öncesi değil, 2008 sonrasında sigorta girişi olan Bağ-Kur’luları da ilgilendiriyor. Normal şartlarda bu gruptaki sigortalılar 9.000 prim günüyle emekli olabiliyordu. Ancak düzenleme sonrası, 2000-2008 arası girişi olanlar dahil, tüm Bağ-Kur’lular için prim şartı 7.200 güne düşecek.
Yaş şartı ise korunacak. Yani 7.200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş haddini doldurduklarında emekli olabilecek.
MİNİ EYT’DEN KİMLER YARARLANACAK?
EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar için yaş şartı kaldırıldı ancak prim günlerini doldurmaları gerekiyor.
SSK’lı çalışanlar için 5.000 – 5.975 gün arası,
Bağ-Kur’lular için ise 9.000 gün şartı bulunuyordu.
Yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısının 7.200’e çekilmesi, EYT kapsamında olup prim gününü dolduramayanlar için büyük avantaj sağlayacak. Böylece EYT’li Bağ-Kur’lular da daha kısa sürede emekli olabilecek.
3.600 veya 4.500 Gün Primle Nasıl Emekli Olunur?
3.600 günle emeklilik: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş ve en az 15 yıl sigortalılık süresi şartıyla mümkün. Ancak bu şartlar kademeli olarak artıyor.
4.500 günle emeklilik: 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla uygulanıyor.
Bu haklar, özellikle prim gününü dolduramayan sigortalılar için emeklilik yolunu açıyor.