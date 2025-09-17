SGK’ya 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik için yapılan düzenlemeleri merakla takip etmekte. Gelecek olan düzenleme ile emeklilik şartları kökten değişmiş olacak. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e inecek ve SSK ile eşitlenecek. Böylece Bağ-Kur’lular için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik fırsatından yararlanmış oluyor. Peki erken emeklilik fırsatından kimler nasıl faydalanacak? EYT kimleri kapsıyor, 3.600 veya 4.500 gün primle nasıl emekli olunur mu? Erken emeklilik düzenlemesi gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…