Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?

Son günlerde gündeme gelen 'İki ve daha fazla evi olanlara katlamalı vergi uygulanacak' iddiaları kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. NTV'de yer alan habere göre, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şu anki sistemde birden fazla konutu bulunan kişiler, her ev için belirlenen rayiç bedel üzerinden emlak vergisini ödüyor. Buna ek olarak herhangi bir katlamalı vergi uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

"VERGİDE ADALET VE REFORM PAKETİ" İDDİASI

Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme geleceği öne sürülen 'Vergide Adalet ve Reform Paketi'nde de böyle bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Kaynaklar, pakete ilişkin çalışmaların sürdüğünü ancak katlamalı emlak vergisi gibi bir uygulamanın gündemde olmadığını vurguladı.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ ADIMLAR

Hükümet, emlak vergilerinde yüksek artış nedeniyle tepki çeken oranlar konusunda yeni düzenleme hazırlığında. Bu düzenlemeyle, vergilerin belirlenmesinde yetki takdir komisyonlarından alınacak ve daha adil bir sistem getirilecek. Ayrıca yüksek oranların revize edilerek vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergilerinin belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin bu yıl Meclis’e sunulması ve yasalaşması bekleniyor.

