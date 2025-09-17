Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Emlak vergilerinde yeni düzenleme tartışmaları sonrası, birden fazla evi olanların emlak vergisini katlamalı şekilde ödeyeceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kaynaklar, böyle bir düzenlemenin bulunmadığını ve Meclis’e sunulacak pakette bu yönde bir çalışmanın yer almadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde gündeme gelen 'İki ve daha fazla evi olanlara katlamalı vergi uygulanacak' iddiaları kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. NTV'de yer alan habere göre, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şu anki sistemde birden fazla konutu bulunan kişiler, her ev için belirlenen rayiç bedel üzerinden emlak vergisini ödüyor. Buna ek olarak herhangi bir katlamalı vergi uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

"VERGİDE ADALET VE REFORM PAKETİ" İDDİASI

Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi? - Resim : 1

Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme geleceği öne sürülen 'Vergide Adalet ve Reform Paketi'nde de böyle bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Kaynaklar, pakete ilişkin çalışmaların sürdüğünü ancak katlamalı emlak vergisi gibi bir uygulamanın gündemde olmadığını vurguladı.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ ADIMLAR

Milyonlarca Ev Sahibini İlgilendiriyor! Birden Fazla Evi Olan Katlamalı Vergi Ödeyecek mi? - Resim : 2

Hükümet, emlak vergilerinde yüksek artış nedeniyle tepki çeken oranlar konusunda yeni düzenleme hazırlığında. Bu düzenlemeyle, vergilerin belirlenmesinde yetki takdir komisyonlarından alınacak ve daha adil bir sistem getirilecek. Ayrıca yüksek oranların revize edilerek vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergilerinin belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin bu yıl Meclis’e sunulması ve yasalaşması bekleniyor.

İstanbul’da Konut Alacaklar Dikkat! Yatırımcıların Yeni Gözdesi O İlçeler Oldu! İşte Kazandıran ve Kaybettiren Bölgelerİstanbul’da Konut Alacaklar Dikkat! Yatırımcıların Yeni Gözdesi O İlçeler Oldu! İşte Kazandıran ve Kaybettiren BölgelerEkonomi
KAP'a Bildirildi... Banka Devinden Tarihi Hamle! Hisselerini Satışa ÇıkardıKAP'a Bildirildi... Banka Devinden Tarihi Hamle! Hisselerini Satışa ÇıkardıEkonomi

Kaynak: NTV

Etiketler
Emlak Konut Emlak Vergisi
Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek Enflasyon İçin Rakam Verdi: 'Program Rayında' Diyerek Açıkladı Mehmet Şimşek Enflasyon İçin Rakam Verdi
Taraftarlar Gelen Haberle Altüst Oldu! Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku: Okan Buruk’un Tüm Planları Değişti Galatasaray'a Victor Osimhen Şoku
Kaderin Böylesi: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den Kovulmasına Neden Olan Takımın Başına Geçiyor! Prensipte Anlaştı, Hayırlı Olsun Yeni Adresi Belli Oldu! Anlaşma Tamam...
İstanbul’da Konut Alacaklar Dikkat! Yatırımcıların Yeni Gözdesi O İlçeler Oldu! İşte Kazandıran ve Kaybettiren Bölgeler İstanbul’da Yatırımcılar İçin O İlçeler Altın Değerinde
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha