Mehmet Şimşek Enflasyon İçin Rakam Verdi: 'Program Rayında' Diyerek Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un altına gerilemesini öngördüklerini söyledi. 2026 itibarıyla enflasyonun etkisinin daha sınırlı hissedileceğini ifade eden Şimşek, dış etkenlere rağmen ekonomi programının yolunda ilerlediğini vurguladı.

Mehmet Şimşek Enflasyon İçin Rakam Verdi: 'Program Rayında' Diyerek Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı A Haber yayınında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 30’un altına inmesini beklediklerini belirten Şimşek, 2026 yılında ise enflasyonun toplum üzerindeki etkisinin daha az hissedileceğini belirtti.

Savunma Sanayii ihracatında ilk 10 içerisine girebileceğini belirten Şimşek, "Ekonomik büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Dünyada nüfus yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli. Yapay zeka endeksinde iyi bir noktadayız. Savunma Sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz, yıldızımız patlıyor. İhracatta ilk 10’a girebiliriz" ifadelerini kullandı.

‘PROGRAM RAYINDA’ VURGUSU

Ekonomi programının uygulanmasında yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Şimşek, dezenflasyonun başlaması ve dayanıklılığın güçlendirmesi evresine geçildiğini söyledi. Dış kaynaklı olumsuzluklara rağmen uygulanan programın istikrarla sürdürüldüğünü belirterek, "Program rayında" mesajı verdi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN KONKORDATO AÇIKLAMASI

Son dönemde gündeme gelen konkordato başvurularına da değinen Bakan Şimşek, programın ilanından sonra konkordato talebinde bulunan firma sayısının 3 bin 850 olduğunu söyledi. Bu firmaların toplam reel sektör içindeki etkisinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Şimşek “Bu firmaların reel sektör içindeki payı yüzde 0,73, ihracatta yüzde 0,7, istihdamda yüzde 0,58. Yani toplamda sınırlı bir etkiye sahip. Ancak suistimallerin önlenmesi için ortak çalışma gruplarıyla konuyu inceliyoruz" şeklinde konuştu.

