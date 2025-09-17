Her Şey Bir Anda Duracak, Anonslar Devreye Girecek! İstanbul Trafiğine Ambulans Ayarı... Frekanslar 'Yaşam'a Ayarlanacak

İstanbul trafiğinde acil durumlar için yenilikçi bir sistem devreye giriyor. Ambulans sirenleri duyulmadığında, araç radyolarına otomatik anonslar iletilecek; sürücüler "Lütfen ambulansa yol verin" mesajını alacak. Bu teknoloji, hastaların hayatını kurtarmayı hedefliyor.

Son Güncelleme:
Her Şey Bir Anda Duracak, Anonslar Devreye Girecek! İstanbul Trafiğine Ambulans Ayarı... Frekanslar 'Yaşam'a Ayarlanacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un yoğun trafiğinde ambulansların gecikmesi, hastaların hayatlarını riske atıyor. Bu sorunu çözmek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, öncü bir uygulama başlattı. Yoğun trafik veya gürültü nedeniyle ambulans sirenlerinin duyulmadığı durumlarda, yakındaki araçların radyolarına frekans üzerinden otomatik anonslar gönderilecek. Bu sayede sürücüler, müzik veya radyo dinlerken bile acil durum uyarısını alacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Uygulama, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar tarafından geliştirilen özel bir cihazla hayata geçiriliyor. İleri düzey radyo frekans modülü mühendislik teknikleri kullanılarak tasarlanan bu cihaz, ambulansın konumuna göre belirli bir yarıçapta (yaklaşık 100-200 metre) FM frekanslarını tarayarak anonsu yayınlıyor.

HANGİ MESAJLAR OLACAK?

Anonslar, şu mesajları içeriyor:

"Lütfen ambulansa yol verin", "Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin" ve "Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin."

Bu uyarılar, radyoda çalan müziği kısa süreliğine keserek sürücülere ulaşıyor ve ardından normal yayın devam ediyor.

'ÖZEL BİR UYGULAMA BAŞLATIYORUZ'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Güner, konuya ilişkin açıklamasında, "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız" dedi.

Müdür Yardımcısı Dr. Kavuncu ise, "Trafik yoğunluğundan ambulansların hastalarını sağlık tesislerine geç götürdüğünü vurgulayarak, süreyi kısaltmaya çalıştıklarını" belirtti. Yeni sistemin, diğer sürücülerin günlük dinledikleri radyolara anons verme mantığına dayalı olduğunu ekledi.

PİLOT BÖLGELERDE TEST EDİLİYOR

Teknolojik altyapı, ambulanslardaki GPS ve radyo modülleriyle entegre çalışıyor. Cihaz, ambulansın hızını ve yönünü dikkate alarak en yakın frekansları hedefliyor. Pilot olarak belirli bölgelerde test edilen uygulama, başarıya göre tüm İstanbul'a yayılacak. Uzmanlar, bu yeniliğin ambulans müdahale sürelerini yüzde 20-30 kısaltabileceğini öngörüyor. Benzer sistemler Avrupa'da bazı ülkelerde kullanılıyor; ancak Türkiye'nin bu yerli geliştirmesi, acil sağlık hizmetlerinde bir ilk niteliğinde.

Uygulama, sürücülerin farkındalığını artırarak trafik güvenliğini de destekleyecek. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşları "yaşama yol ver" çağrısını ciddiye almaya davet ederken, olası teknik sorunlar için yedek siren sistemlerinin devrede kalacağını vurguladı.

Hasta Nakleden Ambulans Şarampole Yuvarlandı: 4 YaralıHasta Nakleden Ambulans Şarampole Yuvarlandı: 4 YaralıYaşam

Hastane Yolunda Korkunç Kaza! Başsavcıyı Taşıyan Ambulans da Karıştı: Çok Sayıda Yaralı VarHastane Yolunda Korkunç Kaza! Başsavcıyı Taşıyan Ambulans da Karıştı: Çok Sayıda Yaralı VarGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ambulans İstanbul
Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan 6 Şubat’ın Merkezinden Depremzedelere Büyük Söz: 'Her Evde Mutluluğu Görene Kadar Çalışacağız' 6 Şubat’ın Merkezinden Depremzedelere Büyük Söz
Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi Akaryakıta Sinsi Zam! Fiyatlar Güncellendi
Emekli Albay Orkun Özeller Hakkında Gözaltı Kararı Emekli Albay Orkun Özeller Hakkında Gözaltı Kararı
Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı! Stadyuma Sokmayıp Üstüne Çöpe Attılar Real Madrid'den Skandal Filistin Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha