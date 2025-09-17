Bakan Kurum'dan 6 Şubat’ın Merkezinden Depremzedelere Büyük Söz: 'Her Evde Mutluluğu Görene Kadar Çalışacağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta depremzede ailelerle bir araya geldi.

Deprem sonrası yapımı süren afet konutlarında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Her evde huzur ve mutluluğu görene kadar durmadan çalışacağız. Kahramanmaraş'ın tamamı yeniden ayağa kalkacak” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş programı kapsamında inşaat sahalarını gezen ve esnafla buluşan Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde yapımı süren konutları yerinde inceledi.

Depremzede ailelere yeni evlerinde ziyaret

Vatandaşların “Muradımız Hoş Geldin” ve “Kahramanmaraş Ayağa Kalkıyor” pankartlarıyla karşıladığı Bakan Kurum, örnek daireyi gezdikten sonra tarihi Kapalı Çarşı’da esnafla bir araya geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

TOKİ konutlarından anahtarını teslim alan 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer, Bakan Kurum’a teşekkür ederek sarıldı. “Pazar günü evime kavuştum. Sizi görmek için geldim, çok sevdiğim bir insansınız” diyen Büyükciğer, gözyaşlarını tutamadı.

YENİ EVLERİNE TAŞINAN AİLEYE ZİYARET

Bakan Kurum, daha sonra Onikişubat ilçesindeki Binevler Mahallesi’nde yeni konutlarına yerleşen 3 çocuklu Çıra ailesinin evine misafir oldu. Ailenin babası ve otobüs şoförü Ömer Faruk Çıra, konutların beklenenden hızlı tamamlandığını ifade ederek, “Geçen yıl geldiğimizde 3-4 yılda biter diye düşünüyorduk. Ama bir yıl içinde evimize taşındık. Gece gündüz çalışmalar sürdü, her aşamasına şahit olduk” dedi.

Ev sahibi Rümeysa Seda Çıra ise Bakan Kurum’a duyduğu memnuniyeti, “Varlığınız hep hissedildi. Allah razı olsun” sözleriyle dile getirdi.

BAKAN KURUM’A HEDİYE ETTİ

Ziyaret sırasında ailenin çocukları Hatice Kübra ve Ahmet Çıra hayal ettikleri evi resmederek Bakan Kurum’a hediye etti. Bakan Kurum da bu anlamlı tabloyu TOKİ Başkanı Levent Sungur’a teslim ederek TOKİ binasında sergilenmesini istedi.

“HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ”

Bakan Kurum, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Depremin yaralarını sarmak, yitirilen canların anılarını yaşatmak ve yeni bir yaşam kurmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. Gidenleri geri getiremeyiz ama hatıralarını yaşatacağız” dedi.

