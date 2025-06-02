Hastane Yolunda Korkunç Kaza! Başsavcıyı Taşıyan Ambulans da Karıştı: Çok Sayıda Yaralı Var

Bolu’da D-100 karayolunda Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in de bulunduğu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Hastane Yolunda Korkunç Kaza! Başsavcıyı Taşıyan Ambulans da Karıştı: Çok Sayıda Yaralı Var

Feci kaza, akşam saatlerinde Bolu'da D-100 yolunun Yeniçağa- Mengen kavşağında meydana geldi. Sağlık sorunları nedeniyle Gerede'den Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazaya bir TIR ve bir otomobil daha karıştı.

1'İ AĞIR 8 YARALI

Kazada ambulansta bulunan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in de arasında bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada hafif şekilde yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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