Hasta Nakleden Ambulans Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Hasta nakline giden ambulans, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı ve 4 sağlıkçı yaralandı.

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Hasta Nakleden Ambulans Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Kars'ta şarampole devrilen ambulanstaki biri doktor 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Ardahan'dan Iğdır'a hasta nakleden ve görev yerine dönmekte olan Uğur Keskin yönetimindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle doktor Yusuf Kemal ve sağlık çalışanları Ceren Arslan, Kübra Zafer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Sağlık çalışanlarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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