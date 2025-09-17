Hakan Fidan’dan İsrail’e Çok Net Gözdağı: 'Artık Bağımsız Bir Türkiye Var’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Türkiye ve dünya gündemine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatına da değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İsrail saldırılarına tepki gösteren Bakan Fidan, Türkiye’nin sahalarda her zaman güçlü bir aktör olduğunu belirtti. Bakan Fidan, “Ülkemiz 24 yıllık serüvenin sonucunda sahada etkin ve masada güçlü bir aktör olarak yerini almıştır. Artık bölgesel ve küresel konularda söz sahibi, bağımsız bir Türkiye var. Türkiye ateş çemberinin dışında kalabildi. Diplomasimizin gücü burada tecelli ediyor” dedi.

“İLK DEFA…”

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi'nin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Fidan, “5 asırlık serencamı boyunca devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Dışişleri Bakanlığımız ilk defa kendisi için inşa edilmiş müstakil bir binaya kavuşmuş olacak” diye belirtti.

“Kimi zaman başka kurumların çatısı altında kimi zaman farklı binalara dağılmış halde hizmet eden bakanlığımız artık tek çatı altında olacak” diye belirten Bakan Fidan, bakanlığın modern bir karargaha sahip olacağını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi