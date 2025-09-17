Feci Ölüm... Cebindeki Bıçak Canından Etti

Kırşehir’in Mucur ilçesinde 23 yaşındaki genç kablo tamiri sırasında dengesini kaybederek düştü. Düşme anında cebindeki bıçak karnına saplandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. evde kablo tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bu esnada cebinde bulunan bıçak karnına saplandı.

Ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.Ç., daha sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

