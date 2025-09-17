Feci Ölüm... Cebindeki Bıçak Canından Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. evde kablo tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bu esnada cebinde bulunan bıçak karnına saplandı.

CEBİNDEKİ BIÇAK CANINDAN ETTİ

Ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.Ç., daha sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA