Mersin’de Kan Donduran ‘Cin’ Vahşeti! 5 Yaşındaki Çocuğunu Katletti… Haykırdığı Sözler Tüyler Ürpertti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde önceki gün korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Revşan Demir, 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel Karakoç'u tuvalete götürerek dehşeti yaşattı.

Korkunç olayın yaşandığı mahalle

‘EVİ CİNLER SARDI’ DEDİ

Saldırgan baba 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek çocuğunun boğazını kesti. Çocuğunu 8 kez bıçaklayan baba nöbetçi mahkemede tutuklanırken anne de gözaltına alındı.

5 yaşındaki çocuğun katledildiği ev

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi için morga kaldırılan çocuğun cansız bedeni, Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA