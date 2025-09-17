Mersin’de Kan Donduran ‘Cin’ Vahşeti! 5 Yaşındaki Çocuğunu Katletti… Haykırdığı Sözler Tüyler Ürpertti

Mersin’de yaşayan Revşan Demir, 5 yaşındaki çocuğunu 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek boğazını kesip bıçaklayarak katletti. Kan donduran olayın ardından çocuğunu öldüren baba tutuklandı.

Mersin’de Kan Donduran ‘Cin’ Vahşeti! 5 Yaşındaki Çocuğunu Katletti… Haykırdığı Sözler Tüyler Ürpertti
Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde önceki gün korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Revşan Demir, 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel Karakoç'u tuvalete götürerek dehşeti yaşattı.

‘EVİ CİNLER SARDI’ DEDİ

Saldırgan baba 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek çocuğunun boğazını kesti. Çocuğunu 8 kez bıçaklayan baba nöbetçi mahkemede tutuklanırken anne de gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi için morga kaldırılan çocuğun cansız bedeni, Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.

