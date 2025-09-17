Mersin’de Kan Donduran ‘Cin’ Vahşeti! 5 Yaşındaki Çocuğunu Katletti… Haykırdığı Sözler Tüyler Ürpertti
Mersin’de yaşayan Revşan Demir, 5 yaşındaki çocuğunu 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek boğazını kesip bıçaklayarak katletti. Kan donduran olayın ardından çocuğunu öldüren baba tutuklandı.
Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde önceki gün korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Revşan Demir, 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel Karakoç'u tuvalete götürerek dehşeti yaşattı.
‘EVİ CİNLER SARDI’ DEDİ
Saldırgan baba 'Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak' diyerek çocuğunun boğazını kesti. Çocuğunu 8 kez bıçaklayan baba nöbetçi mahkemede tutuklanırken anne de gözaltına alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsi için morga kaldırılan çocuğun cansız bedeni, Karakoç, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: DHA
