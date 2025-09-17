Kripto Para Borsasında Skandal! 69 Bin Müşteri Tehlikede

Coinbase'in Hindistan'daki dış kaynaklı müşteri hizmetleri çalışanının, 69 binden fazla kullanıcının hassas bilgilerini dark web'de hackerlara satması, kripto sektöründe büyük bir güvenlik zaafını ortaya koydu. Sosyal güvenlik numaraları ve banka detayları gibi verilerin çalınması, kimlik hırsızlığı ve phishing (oltalama) saldırılarını tetikledi.

Kripto Para Borsasında Skandal! 69 Bin Müşteri Tehlikede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kripto para borsası Coinbase, son dönemde yaşadığı veri sızıntısı skandalıyla sarsıldı. Mahkeme belgelerine göre, olay bir dış saldırından ziyade içeriden gelen bir ihanetle gerçekleşti. Hindistan'da Coinbase'in dış kaynaklı müşteri hizmetleri şirketinde çalışan Ashita Mishra adlı bir çalışan, Eylül 2024'ten itibaren 69 binden fazla müşterinin hassas bilgilerini kötüye kullandı. Mishra, sosyal güvenlik numaraları, banka hesap detayları ve kimlik belgelerinin fotoğraflarını çalarak dark web'de hackerlara sattı. Her kimlik fotoğrafı için yaklaşık 200 dolar talep ettiği belirtildi.

69 BİN KULLANICI ETKİLENDİ

Olayın nasıl gerçekleştiği, Coinbase'in güvenlik prosedürlerindeki zayıf noktaları gün yüzüne çıkardı. Mishra'nın rolü gereği erişim yetkisi olan müşteri verilerini, hackerlara sızdırdı. Bu verilerle hackerlar, Coinbase çalışanlarını taklit ederek phishing saldırıları düzenledi. Kullanıcıları sahte linklere tıklamaya, şifre paylaşmaya veya varlıklarını dolandırıcılık cüzdanlarına aktarmaya ikna ettiler. Etkilenen 69 bin kullanıcı, finansal kayıplar ve kimlik hırsızlığı riskiyle karşı karşıya kaldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Coinbase'den henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak kullanıcılara e-posta ve duyurular yoluyla bilgi verilmesi öneriliyor. Olay, kripto endüstrisinde "insan faktörü"nün en büyük güvenlik açığı olabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Dış kaynaklı hizmetlerdeki denetim eksikliği, benzer riskleri artırıyor. Kripto varlıklarının yüksek risk taşıdığı bir ortamda, bu sızıntı sektörün genel güvenilirliğini sorgulatıyor.

Uzmanlar, etkilenen kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: Şifreleri güncelleyin, Google Authenticator gibi uygulamalarla iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin ve hesap aktivitelerini yakından izleyin.

Tarihte Bir Başka Örneği Yok! Dünya Devlerinden Büyük Veri Sızıntısı... 16 Milyardan Fazla Şifre Ele GeçirildiTarihte Bir Başka Örneği Yok! Dünya Devlerinden Büyük Veri Sızıntısı... 16 Milyardan Fazla Şifre Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: koinfinans.com

Etiketler
Kripto Kripto para
Ali Koç’tan Resti Yemişti! İsmail Kartal’dan Flaş Hamle: Fenerbahçe İçin Geri Adım Attı Fenerbahçe İçin Geri Adım Attı
Süreç Komisyonu 10. Kez Toplandı Süreç Komisyonu 10. Kez Toplandı
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Görüntüler Gündem Olmuştu! Çocuklarının Yanında Tokat Atılan Baba İlk Kez Konuştu: 'Çocuğumun Eli Titriyordu, Gitsinler Diye Özür Diledim' Çocuklarının Yanında Tokat Atılan Baba İlk Kez Konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon