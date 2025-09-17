Kripto Para Borsasında Skandal! 69 Bin Müşteri Tehlikede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kripto para borsası Coinbase, son dönemde yaşadığı veri sızıntısı skandalıyla sarsıldı. Mahkeme belgelerine göre, olay bir dış saldırından ziyade içeriden gelen bir ihanetle gerçekleşti. Hindistan'da Coinbase'in dış kaynaklı müşteri hizmetleri şirketinde çalışan Ashita Mishra adlı bir çalışan, Eylül 2024'ten itibaren 69 binden fazla müşterinin hassas bilgilerini kötüye kullandı. Mishra, sosyal güvenlik numaraları, banka hesap detayları ve kimlik belgelerinin fotoğraflarını çalarak dark web'de hackerlara sattı. Her kimlik fotoğrafı için yaklaşık 200 dolar talep ettiği belirtildi.

69 BİN KULLANICI ETKİLENDİ

Olayın nasıl gerçekleştiği, Coinbase'in güvenlik prosedürlerindeki zayıf noktaları gün yüzüne çıkardı. Mishra'nın rolü gereği erişim yetkisi olan müşteri verilerini, hackerlara sızdırdı. Bu verilerle hackerlar, Coinbase çalışanlarını taklit ederek phishing saldırıları düzenledi. Kullanıcıları sahte linklere tıklamaya, şifre paylaşmaya veya varlıklarını dolandırıcılık cüzdanlarına aktarmaya ikna ettiler. Etkilenen 69 bin kullanıcı, finansal kayıplar ve kimlik hırsızlığı riskiyle karşı karşıya kaldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Coinbase'den henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak kullanıcılara e-posta ve duyurular yoluyla bilgi verilmesi öneriliyor. Olay, kripto endüstrisinde "insan faktörü"nün en büyük güvenlik açığı olabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Dış kaynaklı hizmetlerdeki denetim eksikliği, benzer riskleri artırıyor. Kripto varlıklarının yüksek risk taşıdığı bir ortamda, bu sızıntı sektörün genel güvenilirliğini sorgulatıyor.

Uzmanlar, etkilenen kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: Şifreleri güncelleyin, Google Authenticator gibi uygulamalarla iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin ve hesap aktivitelerini yakından izleyin.

Kaynak: koinfinans.com