Görüntüler Gündem Olmuştu! Çocuklarının Yanında Tokat Atılan Baba İlk Kez Konuştu: 'Çocuğumun Eli Titriyordu, Gitsinler Diye Özür Diledim'

Türkiye'nin gündemine oturan Gebze'deki 'tokat' olayında baba ilk kez konuştu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hızlı gittiği için uyardığı sürücü Ozan Canyürek (33) tarafından 5 ve 8 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba Ö.K., (42) "Olay yaşandığı anda çocuklar çok korktular. Olaydan sonra da psikolojileri bozuldu. Dışarı çıkmak için can atan çocuğum, okuldan gelince sessizce koltukta oturuyor. Sanki küsmüş gibi, boş boş bakıyor" dedi.

Olay, 15 Eylül'de saat 09.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren Ö.K., çocuklarıyla yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek'e tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yaparak baba ve çocuklarının yanına gelen Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Daha sonra cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, oradan ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Canyürek hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da daha sonra Canyürek'in yakalandığını duyurdu. Sorgusunun ardından Ozan Canyürek ve olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), dün adliyeye sevk edildi. Cip sürücüsü, 'Kasten yaralama' ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamalarıyla tutuklanırken, kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

BABA İLK KEZ KONUŞTU

Olayın ardından ilk kez konuşan Ö.K., yaşadıklarını anlattı. Ö.K., "Okula doğru giderken karşı taraftan bana doğru siyah bir cip çok hızlı ve süratli bir şekilde sağa sola savrularak geliyordu. O sırada çocuğum elimdeydi, diğer çocuğum da yanımda geliyordu. Ben çocukları kenara çektim. Kenara çekerken yolun kenarında diğer araçların yüzünden kendimi kaldırıma bile atamadım. O fırsatı bulamadım. Çünkü araç çok hızlı bir şekilde gelip, bir anda yanımızdan geçti. Geçerken de ben elimi kaldırıp, 'Yavaş, çocuklar var' dedim. Hiç aldırmadan aynı süratle geçti. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra tekrar aynı hızla geriye dönüp yanımıza geldi. Camını açıp, 'Ne var lan?' dedi. Ben de 'Yavaş git, çocuklar var' dedim. Bunun üzerine, 'Sana mı soracağım? Sen ne karışıyorsun benim araba kullanmama? Sen kimsin, hayırdır? Derdin ne?' diyerek çıkışmaya başladı. O benimle böyle konuşurken arka taraftan koşarak birisi geldi. Meğer kardeşiymiş, ben ilk başta bilmiyordum" dedi.

'ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM'

Baba Ö.K., "Yanımıza gelip bana doğru yaklaşınca, ben de ona yolu gösterdim. 'Bak, yoldayım. Yoldan çocuklar geçiyor. Bu hızla geliyorsunuz, tehlikeye sokuyorsunuz. Çocuklara çarpacaksınız' dedim. O sırada kardeşi, elime vurup, elimi aşağı indirdi. Bunun üzerine sürücü hızlıca aracının kapısını açtı. Kapı neredeyse bana çarpıyordu. Arabadan iner inmez, 'Hayırdır? Sen nesin lan' diyerek yüzüme elini uzattı. Parmaklarıyla boğazıma, bademciklerime doğru bastırmaya başladı. Bense hiçbir şekilde ileri geri, argo ya da rencide edici bir söz söylemedim. O sırada bana, 'Ağzını burnunu kırarım' gibi tehditler savuruyordu. Çocukların yanında olduğunu umursamadan sürekli küfürlü ve argo konuşuyordu. Sürekli üzerime geliyor, eliyle temas ediyordu." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun elini bırakmadığını söyleyen baba, "Çünkü çocuk korkmuş, elimi sımsıkı tutuyordu. Elinin titrediğini gördüm. Diğer çocuğum da panik halinde sağa sola koşuşturuyordu. Bir gözüm onlarda, bir gözüm karşımdakindeydi. Kendimi değil, çocuklarımı düşündüm." şeklinde konuştu.

'ÖZÜR DİLEDİM, TOKAT ATTI'

Saldırganla aralarındaki diyaloğu anlatan baba, "Sürekli alttan aldım ki defolup gitsinler, başımdan uzaklaşsınlar. Ama o hiç aldırmadan, 'Benden özür dileyeceksin' dedi. Ben de 'Hatalı ben değilim ki senden özür dileyeyim. Ama özür dilemek suç değil, dilerim' dedim. 'Sadece hızlı gitmemen gerektiğini söylüyorum' dedim. O ise 'Sana ne lan, özür dileyeceksin' diye diretince, bakışlarından ve tavırlarından bana vuracağını anladım. Çünkü eli sürekli omzumda ya da kafamda, beni sabit tutmaya çalışıyordu. Çocukların yanında bana vuracak diye düşündüm. O yüzden tekrar özür diledim ki gitsin. Özrü kabul ettikten sonra kendini tatmin etmiş gibi bir tavırla bana tokat attı. Ben de 'Sen ne yapıyorsun?' dedim. O ise küfrederek, 'Yürü git lan' dedi. O sırada çocuğumun elini bırakmamıştım. Diğer çocuğum zaten korkmuştu. Hemen oradan uzaklaştık. Diğer kardeşi arabaya binmeyip, bizimle aynı yöne doğru yürüdü. Sonra hızlıca yürüyerek bizi geçti ve ileri sokakta kayboldu" dedi.

'BİZ BİR ŞEY YAPMADIK'

Baba Ö.K. kendisinin hiçbir şey yapmadığını ve küfür etmediğini söyledi. Ozan Canyürek'in "Bana küfretti" şeklindeki ifadesinin yalan olduğunu söyleyen baba, "Arabada birisi olması veya benim annesine küfür etmem kesinlikle yalan." dedi.

Olaydan sonra çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Ö.K., "Normalde çocuklarımı her gün bahçeye indiririm, mahalle arkadaşlarıyla oynarlar. Şimdiyse balkondan bakıyor, arkadaşları, 'Hadi gel oynayalım' diye çağırsa bile gitmiyor. Dışarı çıkmak için can atan çocuğum, okuldan gelince sessizce koltukta oturuyor. Sanki küsmüş gibi, boş boş bakıyor. Geceleri uykusundan uyanıp yatağın içinde korkmuş bir şekilde oturuyor, etrafı izliyor. Sanki evin içinde bir şey varmış gibi davranıyor. Sürekli, 'Abi bize neden vurdu? Biz bir şey yapmadık. Neden geri geldi? Neden sana vurdu? Neden küfretti' diye sorular soruyor" dedi.

'SUÇLU OLAN KARŞI TARAFTI'

Baba Ö.K. kendi psikolojisinin de bozulduğunu söyleyerek, "Böyle insanların sorumsuz davranışları yüzünden ne çocuklarımın psikolojisi kaldı ne de bende huzur kaldı. Olay sosyal medyada ve haberlerde yer aldıktan sonra gerek Adalet Bakanı gerek İçişleri Bakanı konuya el attı. Polis ekipleri, bakanın açıklamasının ardından çok hızlı bir şekilde harekete geçti. Aracın motoru soğumadan şahsı yakaladılar." diyerek yetkililere teşekkür etti.

"Sosyal medyada da arkamda bu kadar destek görmek beni gururlandırdı. Yanlış bir şey yapmadım çünkü. Suçlu olan karşı taraftı." diye konuşan baba, "Çocuklarımın yanında sakin kaldım, karşılık vermedim. Onlar, o insanlığı göstermedi ama ben çocuklarımı düşündüğüm için sessiz kaldım. Şahıs tutuklandı. Cezası neyse çekmesini istiyorum. Birkaç gün gözaltında kalıp, çıkmasını istemiyorum. Sonuçta ortada bir darp olayı var, kamera kaydı var. Ben yalan söylemiyorum, hakaret etmedim, küfretmedim. Cezası neyse bulsun, adalet yerini bulsun." dedi.

Kaynak: DHA