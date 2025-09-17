Süreç Komisyonu 10. Kez Toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 10. toplantısı öncesinde önemli mesajlar veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Bu komisyonun öncelikli vazifesi, bu sürecin millet adına denetimini ve kontrolünü yapılması ve sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri, toplumsal mutabakatı da sağlayarak gerçekleştirilecek adımların atılmasıdır” diye konuştu. Kurtulmuş, komisyona verilen desteği de hatırlatarak değerinin bilinmesi vurgusu yaptı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 10. kez toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki gün toplanacak olan komisyonda akademisyenler, büyükelçiler ve bölgeden temsilcileri dinleyecek. Gündemde ise çatışma çözümü, barış süreçleri ve bölgesel kalkınma var.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyeceğini vurguladı.

'TOPLUMSAL MUTABAKAT' VURGUSU

Bu büyük desteğin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş “Bu komisyonun öncelikli vazifesi, bu sürecin millet adına denetimini ve kontrolünü yapılması ve sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri, toplumsal mutabakatı da sağlayarak gerçekleştirilecek adımların atılmasıdır” diye konuştu.

'DESTEK OLMASA BU KOMİSYON TOPLANAMAZ'

Komisyonun şuandaki amacının Türkiye modelini ortaya koymak olduğunu belirten Kurtulmuş “Bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz” diyerek desteğin kıymetini bilmek zorunda oldukları mesajını verdi.

Kurtulmuş, bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışın sağlanmasını istediklerini ifade etti.

KİMLER SÖZ ALACAK?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantısında ilk oturumda, çatışma çözümü alanında çalışan akademisyenler görüşlerini dile getirecek.

Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar söz alacak.

Komisyonun ikinci oturumunda ise Filipinler’deki barış sürecinde aktif rol oynayan diplomatlar ve akademisyenler görüşlerini sunacak. Bu isimler arasında Büyükelçi Fatih Ulusoy ve Hüseyin Oruç yer alıyor.

11. TOPLANTI YARIN

Komisyonun 11. toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren sanayiciler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.

