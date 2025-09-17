TEKNOFEST İstanbul’da Kapılarını Açtı… Selçuk Bayraktar: ‘Ufkumuzu Genişlettik Tarihe Notlar Düşeceğiz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen TEKNOFEST, bu yıl İstanbul'da teknoloji meraklılarıyla buluşuyor. Büyük festival 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Etkinlik, Atatürk Havalimanı’nda teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Festival boyunca farklı alanlarda düzenlenen yarışmaların yanı sıra hava gösterileri de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

TEKNOFEST, İstanbul'da başladı

Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivallerinden biri olan organizasyon, bugüne kadar milyonlarca kişiyi ağırladı ve bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Katılımcılar; yenilikçi projelerin sergilendiği yarışmalardan, gökyüzünü renklendiren gösterilere kadar birçok etkinlikle bilimin ve teknolojinin heyecan dolu atmosferini deneyimleme fırsatı bulacak.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOJİ FESTİVALİ'

Açılış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Köklerin göklere uzandığı tarihin akışının yeniden yazıldığı bu meydana TEKNOFEST’e hoş geldiniz. TEKNOFEST Kendi gök kubbemiz altında kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Bu yıl sınırları aşarak önce kardeş vatana uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. TEKNOFEST Mavi Vatan’da İstanbul Tersanesinde yüz binleri ağırladık. Şimdi Atatürk Havalimanı’ndayız. Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13 yeni olmak üzere 64 farklı yarışma ile dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz” ifadelerini kullandı.

'TARİHE NOTLAR DÜŞECEĞİZ'

Konuşmasında gençlere seslenen Bayraktar, “Türkçe büyük dil modeli yarışmasıyla yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki yetenek yarışmasıyla milli teknoloji hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. İlk kez kurulan TEKNOFEST şampiyonlar geçicinde gençlerimizin hayallerini, yüzden fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü’ndeki Roket Yarışmamızda aynı anda üç roketin gökyüzü ile buluştuğu o an gibi tarihe nice notlar düşeceğiz” dedi.

Selçuk Bayraktar

'DAVAMIZ ZULME DUR DİYECEK CAYDIRICI GÜCE ULAŞMAK'

"Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor" diyen Bayraktar, şunları söyledi: "Adaletin ve ahlakın olmadığı insan onurunun hiçe sayıldığı karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor. Gazze’de çocuklar masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik muhakkak kazanacak. Milli teknoloji hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız teknolojiyi vicdanla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır."

Milli teknoloji hamlesinin en büyük gayesinin tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak olduğunu ifade eden Bayraktar, "Yüksek teknoloji sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve icatları görmüyoruz. O fikirleri koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri görüyoruz. Yarın bu teknolojileri fabrikalarda üretecek on binlerce gencimizi görüyoruz" şeklinde konuştu.

'BİR MİLLETİN YÜKSELİŞİNE ŞAHİTLİK ETMEK İÇİN BURADAYIZ'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de programda açıklamalarda bulundu.

"Bugün burada sadece bir festivalin değil bir hayalin, dirilişin bir çağın başlangıcının tanığıyız” diyen Görgün, “İstanbul’un kalbine Atatürk Havalimanı’nda ayakları yere basmayan tek festivalde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TEKNOFEST 6 yılda bir gençlik hareketinden dünyaya yön veren bir küresel teknoloji markasına dönüştü. Bir vizyona sahip çıkmak, bir nesli sahneye taşımak, bir milletin yükselişine şahitlik etmek için buradayız” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST ruhunun hayal kurmayı, yeniden denemeyi ve asla pes etmemeyi öğrettiğini ifade eden Görgün, “Sizler insanlık yararı için iyilik üreticisi olacaksınız. Bizler inanıyoruz ki teknoloji üreten gençlik güçlü Türkiye’mizin en sağlam teminatı olacaktır” dedi.





Kaynak: AA