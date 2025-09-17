Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun’a Tarih Verildi! Balkan’lar Üzerinden Geliyor: Aniden Bastıracak Lapa Lapa Yağacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'ye meteorolojik kaynaklar tarafından yeni bir uyarı yapıldı. Soğuk havaları bekleyenler müjdeli haber geldi. Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun’a tarih verildi.

Meteoroloji sayfası Hava Forum, Karadeniz bölgesinde kar yağışların görüleceğini ifade etti.

BU İLLERE MÜJDE VERİLDİ: ABİDEN BASTIACAK LAPA LAPA YAĞACAK!

Türkiye’de kış dört gözle beklerken Meteorolojiden haber geldi. Hava Forum o bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Hava Forum’un resmi Twitter hesabından yapılan uyarıda Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun’a kar tarihi verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Sezona çok hızlı giriyoruz, yarım metre kar yağabilir! Balkanlar'dan perşembe günü gelmesi beklenen serin hava Rize, Trabzon, Giresun ve Erzurum yaylalarında yoğun kara neden olacak. Perşembe gecesi ve cuma yaylalara çıkacak olanlar yolda kalabilir, dikkatli olun...”

