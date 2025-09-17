5 Yaşındaki Oğlunu Öldüren 'Anne' Tutuklandı

Mersin'deki korkunç cinayette yeni bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Revşan D., 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan küçük çocuk, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülmek istendi ancak yolda hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

