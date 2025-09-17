Kazada Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Tutuklandı! Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Her Şeyi Ortaya Çıkaran Mesaj...

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçtuğu kazada şok bir gelişme yaşandı. Kazada eşi ve oğlunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak tutuklandı. Olaydan hemen önce hayatını kaybeden Gülşah Karaman Kıyak’ın ailesine “Beni tehdit ediyor” mesajı attığı ortaya çıktı.

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve oğlunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Kazada Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Tutuklandı! Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Her Şeyi Ortaya Çıkaran Mesaj... - Resim : 1
Nehre uçan otomobildeki eşi ve oğlunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak

EŞİ VE OĞLU ÖLDÜ

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak’ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Poyraz yaşamını yitirmişti. Sürücü Dr. Kıyak ise kazadan yaralı kurtulmuştu.

ŞOK MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Tutuklandı! Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Her Şeyi Ortaya Çıkaran Mesaj... - Resim : 2
Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi

CENAZEDE AĞLAMIŞTI

Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan Dr. Kıyak, eşi ve oğlunun Büyük Cami’de düzenlenen cenazesinde tabutlarına sarılarak ağlamıştı.

Anne Dehşeti! Doğurdu, Öldürdü, Çöpe Attı, Markete Gitti… Hem İfadesi Hem Kamera Görüntüleri Kan DondurduAnne Dehşeti! Doğurdu, Öldürdü, Çöpe Attı, Markete Gitti… Hem İfadesi Hem Kamera Görüntüleri Kan DondurduGüncel
Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz'Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz'Güncel

Kaynak: İHA

