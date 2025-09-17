Kazada Eşi ve Oğlu Ölen Doktor Tutuklandı! Cenazede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Her Şeyi Ortaya Çıkaran Mesaj...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen feci kazada otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçması sonucu eşi ve oğlunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

EŞİ VE OĞLU ÖLDÜ

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak’ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Poyraz yaşamını yitirmişti. Sürücü Dr. Kıyak ise kazadan yaralı kurtulmuştu.

ŞOK MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEDE AĞLAMIŞTI

Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan Dr. Kıyak, eşi ve oğlunun Büyük Cami’de düzenlenen cenazesinde tabutlarına sarılarak ağlamıştı.

