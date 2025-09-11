'Süreç' Komisyonu 8. Kez Toplandı: İmralı'ya Heyet Gidecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Başkan Numan Kurtulmuş başkanlığında 8. kez toplandı. Komisyon, bu haftaki toplantısında sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri ile iş dünyası temsilcilerini dinleyecek.

Komisyon, bugünkü toplantıda Türk-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcilerini dinleyecek, yarın da TOBB, TZOB, TESK, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin görüş ve önerilerine başvuracak.

Komisyoda görüşülmesi beklenen bir konu da MHP'den gelen İmralı talebi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyeleri arasından belirlenecek bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti. Bu teklifin, komisyonun gündemine gelmesi ve detaylı şekilde tartışılması öngörülüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıda açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere düşmanlık ettiğini söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu saldırıların Orta Doğu'ya zarar verdiğini ifade etti.

'İSRAİL NİFAK SOKUYOR'

Kurtulmuş, "İsrail, Orta Doğu halkları arasına nifak sokuyor. Özellikle u komisyonumuzun yapmış olduğu görevin ne kadar hayati ne kadar önemli olduğunu hatırlatan gelişmelerden hiç şüphesiz iki gün önce Doha'da gerçekleşen İsrail'in saldırısıdır. İsrail aynı gün içerisinde üç egemen ülkeye saldırarak Katar'a, Tunus'a ve Yemen'e saldırarak aslında bölgedeki saldırgan tutumlarıyla ilgili yeni bir dizi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Durumun vahametini vurgulaya Kurtulmuş, "Genel olarak bu saldırının gerçekleşmesi hem Sumud İnsani Yardım Filosu'nun hedef alınarak Tunus'ta saldırının artık gerçekleştirilmesi hem de esası itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan ve bölgedeki en önemli üslerinden biri olan Katar'da bu saldırının gösterisinin ortaya konmuş olması gerçekten her birimizi alarma geçiren fevkalade önemli bir işaret fişeğidir" diye konuştu.

'BÜTÜNLEŞMİŞ TÜRKİYE İNŞA ETMEK İSTİYORUZ'

Bütünleşmiş bir Türkiye arzuladığını belirten TBMM Başkanı, "Ümit ediyorum ki en kısa zamanda sadece Türkiye'de silahların sustuğu bir ortam değil, bütün bölgedeki silahların sustuğu, kardeşliğin hakim olduğu, insanların arasındaki etnik, mezhep ve siyasi farklılıkların çatışması değil, bir bütünleşme ve birleşme durumu haline dönüştürüldüğü bir Türkiye'yi ve bir inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, "Bu toplantılara başladığımız ilk günden itibaren en temel iddialarımızdan birisi, aslında Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölgenin de teminatı olacaktır. Umuyorum ki, gayretle yürüttüğümüz, büyük bir başarı elde edene kadar geliştirilenimiz bu çalışmalar, en kısa süre içinde nihayete sona erdirilecek ve terörsüz bir bölge kurulabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde teşkilatlanan komisyon olarak görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi