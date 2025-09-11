Yeni Anayasada Çalışmalar Hızlandı, İlk Etap Tamamlandı

Yeni anayasa için oluşturulan 11 kişilik komisyon, geçmiş anayasaları inceledi ve ilk etabı tamamladı. Çalışmalar, milletvekilleri, akademisyenler ve STK’larla geniş bir istişare zemini üzerinden yürütülecek. Eylül ve ekim aylarında yoğun mesainin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan 11 kişilik komisyon, yeni anayasa hazırlıkları kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’nin anayasa tarihindeki temel değişiklikler ve kırılma noktalarını ele alan komisyon, önümüzdeki aylarda milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Eylül ve ekim aylarında yürütülecek yoğun mesainin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapılacak.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre komisyon, geriye dönük olarak 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarını inceledi. Seçim sistemleri, yargı yetkileri ve dünya anayasa örnekleri gibi konular üzerinde ayrıca değerlendirmeler yapıldı. Bundan sonraki süreçte yeni yol haritası belirlenecek.

Yeni anayasa sürecinin kapalı kapılar ardında yürütülmeyeceği vurgulandı. Çalışmalar, milletvekilleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kesimlerle istişare edilerek ilerleyecek. AKP, kendi perspektifini ortaya koyarken, farklı uzmanlık alanlarından da katkılar alınacak.

