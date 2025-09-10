CHP lideri Özel Kadıköy'de: 'Saraçhane Sağdan ve Soldan Mücadeleyi Öğretti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy’de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bize verilen bilgiye göre şu an Kadıköy'de 125 bin eylemci var. Şu an bu meydan bütün demokratların, demokrasiyi güvence altına almak için omuz omuza verdiği meydandır. Bu meydanda sadece CHP’liler yok. Burası, milliyetçi, Kürt, sosyalist, liberal demokrat herkesin darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır. Bu miting için Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na ve direnişin sembol ismi Özgür Çelik başkanıma teşekkür ederim.

* Sicili AKP'li bir hakim ve baş kötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar. Burası Kadıköy, biz birimizi biliriz. Biz kazanacağız.

* Sokağa çıkamaz haldesiniz. Burada olduğu gibi her eylemde bir rekor kırıyoruz. Eğer kendinize güvenip cesaretiniz varsa Halep oradaysa arşın burada. Getir sandığı, kaçma; millet versin kararını.

'KİMSENİN TEK BAŞINA KURTULMA ŞANSI YOK'

* Türkiye'de çok partili siyaset tehlike altında. Bazı sanatçılar her şeyi göze alıp konuşuyor. Bazı sendikalar direniyor ama teslim olanlar var. Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara sesleniyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek! Kimsenin bu kara düzende tek başına kurtulma hevesi olmasın. Polisler kurtulmadan gençler, gençler kurtulmadan gardiyanlar kurtulamaz.

* DİSK Genel Başkanı aramızda. Tüm örgütlü Türkiye işçi sınıfına selam olsun. DEM Parti yarın saldırıya uğrayan eski il başkanlığımıza ziyarete gelecek. Ankara'da olsaydık Zafer Partisi gelecekti. Saraçhane'nin öğrettiği gibi en sağdan en sola omuz omuza mücadele zamanı şimdi.

'AVUÇLARINI YALARLAR'

* Meselenin özü şu: Bu hafta İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırı nedir? Yargı içinde bir Ak toroslar çetesi var. Bunlar bir İBB Borsası kurmuşlar. Bu zalimliğe karşı, hapiste canımıza kast edenler evimize saldırdı. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, majestelerinin muhalefet partisi değildir, olmayacak! Ak toroslar çetesinin manipülasyonu ile CHP'de ikilik çıkartmak istiyorlar. Özgür Başkanın seçildiği kurultayda yarıdan yarıya rekabet vardı. Bugün partiye yapılan saldırıdan sonra delegelerin tamamı notere koştu, Özgür Başkan'a sahip çıktı. Türkiye'de bin 300 delegemiz var. Partiye kayyuım atamak istediklerinde çağrıda bulunduk. Geçerli oyların tamamını bana verdiler.

'KUMPASÇILARI DA İŞ BİRLİKÇİLERİNİ DE GÖMECEĞİZ'

* Geçen hafta 1,5 gün içinde imzası kurultay toplayabilecek delege arkadaşlarımız kurultay istediler. Bizi birbirimizi düşürmek isteyene "CHP'yi çatırdatacağız, Saray düzenini devam ettireceğiz" sananlar avuçlarını yalarlar. Bir yandan sanki CHP'liymiş gibi partiden uzaklaştırdığımız 30 kişinin adını İstanbul Emniyetine vermişler. Seni işe sokacağım diye garibanlardan para alıp dolandıranlar da var. Biz bu kötülüğün adım adım nasıl hazırlandığını, Saray'ın kumpasını çözdük. Kumpasçıları da gömeceğiz, iş birlikçilerini de gömeceğiz!

* Adını anıp hak etmediği bir önemi vermeyin. Biri Bahçelievler'deki il başkanlığımıza Kayseri'den bir kilo çay ve şeker alıp dayanışmaya gelmiş. Bizi bunlar ayakta tutuyor. 9 Eylül çelengini 5 bin polisle koyanlarla değil, 9 Eylül'de Özgür Çelik ile 7 bin kişi ile koyduk. Her birisi Taksim Meydanını milletin meydanı olduğunu bildiği için, Özgür Özel ve Özgür Çelik tek başına kalmasın diye bir tweet ile meydanı dolduranlara helal olsun. O meydanı geri alacağız.

Kaynak: Haber Merkezi