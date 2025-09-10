Gürsel Tekin 'Liste Yok' Demişti... Binaya Giriş İzni Verdiği 31 İsim Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan kayyım krizi giderek derinleşiyor. Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in parti binasına girmesiyle başlayan gerginlik sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in paylaştığı bilgiye göre, Gürsel Tekin ve "çağrı heyeti", CHP’nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş-çıkış izni verilmesini istedikleri 31 kişilik bir listeyi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletti.

Öte yandan Gürsel Tekin liste hazırlandığına ilişkin çıkan haberlere 'Öyle bir liste yok' yanıtını vermişti.

İşte o isimler...

Serkan UZUN

İsmail Atakan ALTUN

Ömer KUTLU

Cevher SÖNMEZ

Cihan SARITUNÇ

Taner BOZKAYA

Eyüp YILMAZ

Koray GÖBEL

Ahmet NURSOY

Kurtuluş UYGUR

Alim ŞAHİN

Emin KAN

Serdar FIRAT

Kamil YILMAZ

Doğukan KILIÇ

Servet Mirhan İŞÇİMEN

Mehmet ŞILDIR

Selçuk NARSAP

Ömer KAYA

Turan ÖZDEMİR

Abdulkadir SEZGİN

Özgür ÇELİK

Cüneyt ÇOBANLAR

Süleyman BAYRAKTUTAN

Duran ACAR

Atakan DEMİRCİ

Mithat ŞAHİN

Zeynel KIZILKAYA

Mustafa AYDEMİR

Nadir ARSLAN

Tolga ÇOBANOĞLU

