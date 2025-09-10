Gürsel Tekin 'Liste Yok' Demişti... Binaya Giriş İzni Verdiği 31 İsim Ortaya Çıktı
İstanbul CHP’de kayyım krizi büyüyor. İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, parti binasına giriş izni için emniyete 31 kişilik bir liste verdi. Tekin, daha önce “öyle bir liste yok” demişti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan kayyım krizi giderek derinleşiyor. Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in parti binasına girmesiyle başlayan gerginlik sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in paylaştığı bilgiye göre, Gürsel Tekin ve "çağrı heyeti", CHP’nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş-çıkış izni verilmesini istedikleri 31 kişilik bir listeyi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletti.
Öte yandan Gürsel Tekin liste hazırlandığına ilişkin çıkan haberlere 'Öyle bir liste yok' yanıtını vermişti.
İşte o isimler...
Serkan UZUN
İsmail Atakan ALTUN
Ömer KUTLU
Cevher SÖNMEZ
Cihan SARITUNÇ
Taner BOZKAYA
Eyüp YILMAZ
Koray GÖBEL
Ahmet NURSOY
Kurtuluş UYGUR
Alim ŞAHİN
Emin KAN
Serdar FIRAT
Kamil YILMAZ
Doğukan KILIÇ
Servet Mirhan İŞÇİMEN
Mehmet ŞILDIR
Selçuk NARSAP
Ömer KAYA
Turan ÖZDEMİR
Abdulkadir SEZGİN
Özgür ÇELİK
Cüneyt ÇOBANLAR
Süleyman BAYRAKTUTAN
Duran ACAR
Atakan DEMİRCİ
Mithat ŞAHİN
Zeynel KIZILKAYA
Mustafa AYDEMİR
Nadir ARSLAN
Tolga ÇOBANOĞLU
Kaynak: Haber Merkezi