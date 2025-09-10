Adres Değişikliği Dilekçesi Valilikte Bekliyor: Tanal’dan Hukuk Uyarısı

CHP'li Mahmut Tanal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği dilekçesinin valilikte bekletildiğini açıkladı. Tanal, süreci bekletmenin 'görevi kötüye kullanma' olduğunu vurguladı.

Adres Değişikliği Dilekçesi Valilikte Bekliyor: Tanal’dan Hukuk Uyarısı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliğine ilişkin verdiği dilekçenin İstanbul Valiliği tarafından bekletildiğini açıkladı. Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul İl Başkanlığımızın taşınmasına ilişkin dilekçemiz İstanbul Valiliği tarafından reddedilmemiştir ancak bekletilmektedir. Valiliğin böyle bir yetkisi yoktur. Dilekçemizin gereğini yerine getirmemek ve süreci bekletmek dahi görevi kötüye kullanma suçudur"

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, il binasına gideceği gün protesto gösterileri başlamıştı. Valilik bunun üzerine Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül'e kadar tüm gösteri ve eylemleri yasaklamıştı. CHP, Tekin'in Sarıyer'deki binaya girmesinin ardından il başkanlığının adresini değiştirerek Bahçelievler'e almıştı. Sarıyer'deki binanın Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı ilan edilmişti.

