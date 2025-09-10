Gürsel Tekin'in Gizli Planı Ortaya Çıktı! 'CHP’ye İktidar Verilmez!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in geçen yıl yeni parti kurma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Gazeteci Ozan Gündoğdu, Tekin’in kendisine "Bu devlet ne CHP’ye ne de Ekrem İmamoğlu’na iktidarı devreder. Yeni bir düzen kuruluyor" dediğini aktardı. Kendisinin sunduğu ‘Trend Topic’ podcast programında bilgi veren Gündoğdu 2024’ün Temmuz sonu, Ağustos başı gibi Tekin'in kendisini aradığını belirterek, şunları anlattı:

"Kendisiyle hiç tanışıklığımız yoktur. Sadece 4-5 yıl önce TELE 1 kanalında bir programa konuk olup orada tanışmıştık. Telefonu açtım, ‘Buyrun Gürsel Bey’ dedim, ‘Ozancım, seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. İstanbul’da mısın, bir kahve içelim’ dedi. Levent’te bir pastanede buluştuk. Toplamda yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Gürsel Tekin, bu yarım saatin 29 dakikasında konuşan taraftı. Yani ben toplamda 1-2 dakika konuşmuşumdur."

'YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR'

Tekin’in kendisine “Yeni bir devlet düzeni kuruyor” dediğini ifade eden Gündoğdu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mayıs 2023 seçimlerinin son seçim olduğunu söyledi. Bu devletin ne İmamoğlu’na ne de CHP’ye iktidarı devretmeyeceğini anlattı. Artık yeni bir düzen kurulmuştu, iktidar hayalleri görmek anlamsızdı. Bunları anlatırken bir yandan da kendi siyasi geçmişinde aldığı pozisyonları anlatıyordu. Anlattıklarının özü, artık yolun sonuna geldiğimizdi. Tek bir çare vardı, o da yeni bir parti kurmaktı. Parti kurmaya çalışıyordu Gürsel Tekin. Gazetecilere partiyi tanıtıyor diye düşünerek olayı anladığım için rahatladım."

'SİYASİ PAZARLIK YAPACAKTI'

Daha sonra beklemediği bir teklif aldığını belirten Gündoğdu, "Kahvemden bir yudum aldım ki Gürsel Tekin bombayı sonunda patlattı. ‘Ozancım, yeni bir parti kurmalıyız ve başına da sen geçmelisin.’ Genel olarak soğukkanlı biriyimdir ama bu tuhaf teklif karşısında kahveyi zor yuttuğumu hatırlıyorum. ‘Neden ben, ben ne alaka?’ diye düşündüm. Çünkü gençtim ve kirli bir geçmişim yoktu. Muhtemelen böyle düşündüler. Kabul edersem Gürsel Tekin’in partisini onun adına yönetecektim. Gürsel Tekin de yeni parti üzerinden siyasi elitlerle pazarlık yapacaktı. Hiç ikiletmeden teklifi net bir şekilde reddettim. Olacak iş değil, hiç duymamış olayım dedim. 3 gün sonra bir daha arayacağını ve iyi düşünmemi söyledi. 3 gün sonra aradı yine reddettim. Konu orada kapandı" dedi.

'BİR ŞEYLER OLACAK'

Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı: "Son 2-3 ayımız Ozan, bu 2-3 ay içinde herhangi bir şey yapmazsak konu kapanacak. Bu konuşmadan 2-3 ay sonra Ekim ayında Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu ve 22 Ekim’de Bahçeli ikinci çözüm sürecini başlattı. Aklıma, Gürsel Tekin’i arayıp ‘2-3 ay sonra çok şey olacak derken kastettiğiniz bu muydu’ diye sormak geldi. Ama ilişkimiz bir gazeteci-siyasetçi ilişkisi olmadığı için böyle bir telefon açmayı da uygun görmedim."

Kaynak: Haber Merkezi