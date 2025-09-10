CHP'de Beykoz Depremi! İstifalar Peş Peşe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Belediyesi’nde peş peşe istifa haberleri geliyor. CHP'li Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in partisinden istifa etmesinin ardından, CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partisinden ayrılmıştı. Son olarak CHP'li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa etti.

Cebeci, istifa kararını şu sözlerle duyurdu: "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Ancak parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Bu nedenle CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna sunarım."

Bu gelişmelerle birlikte istifa eden CHP’li üye sayısı 4’e yükseldi. 4 istifa öncesi Beykoz Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 11 AKP ve 2 MHP’li üye bulunuyordu.