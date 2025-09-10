CHP'de Beykoz Depremi! İstifalar Peş Peşe

CHP’li Beykoz Başkan Vekili Özlem Vural Güzel’in istifasının ardından ayrılık rüzgarı sürüyor. CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'den sonra Nevzat Cebeci de partisinden ayrıldı.

Son Güncelleme:
CHP'de Beykoz Depremi! İstifalar Peş Peşe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Belediyesi’nde peş peşe istifa haberleri geliyor. CHP'li Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in partisinden istifa etmesinin ardından, CHP’li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partisinden ayrılmıştı. Son olarak CHP'li meclis üyesi Nevzat Cebeci de istifa etti.

Cebeci, istifa kararını şu sözlerle duyurdu: "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Ancak parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Bu nedenle CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna sunarım."

Bu gelişmelerle birlikte istifa eden CHP’li üye sayısı 4’e yükseldi. 4 istifa öncesi Beykoz Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 11 AKP ve 2 MHP’li üye bulunuyordu.

Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?Güncel

CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa EttiCHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa EttiGüncel

Son Güncelleme:
Gürsel Tekin'in Gizli Planı Ortaya Çıktı! 'CHP’ye İktidar Verilmez!' Tekin'in Gizli Planı Ortaya Çıktı! 'CHP’ye İktidar Verilmez!'
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
CHP'ye Bir Soruşturma da İzmir'de CHP'li Yöneticilere Soruşturma
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon