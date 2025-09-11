Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi?

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddeden mahkeme kararı sonrası gözler kayyıma çevrildi. CHP’den 'kayyum bitti' açıklamaları peş peşe gelirken, Gürsel Tekin’den dikkat çeken yanıt geldi. Tekin, "Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız" dedi.

Ankara 3. Asliye Mahkemesi CHP'nin İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti. Bu kararla birlikte 'Gürsel Tekin, kayyım olarak devam edecek mi?' sorusu akılara geldi. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, "Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok" derken Tekin'den ilk açıklama geldi.

KONGRENİN İPTAL DAVASI ESASTAN REDDEDİLDİ

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti. Kararın ardından CHP İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden 'Görevimizin başındayız' açıklaması yaptı.

"ÇAĞRI HEYETİ OLARAK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Tekin, "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz" dedi.

"PARTİMİZİN BİRLİĞİNE ODAKLANDIK"

Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır diyen Tekin, "Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır." açıklamasında bulundu.

Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi? - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

CHP’nin İstanbul kongresi İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve bu kararla birlikte İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış ve yerine kayyım olarak Gürsel Tekin ve beraberinde bir heyet atamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

