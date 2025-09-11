Yine Gümrük Yine ‘Hayvan’ Skandalı! ‘Ölüm Kutusu’nda Yürek Dağlayan Yolculuk… Korkudan Birbirlerine Sarıldılar

Doğal yaşam alanlarından kaçırılarak gümrükten Türkiye’ye sokulmaya çalışan hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Habur Gümrük Kapısı’nda 3 şahin ve 2 makak maymunu tıra saklanmış halde bulundu.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yeni bir kurtarma operasyonuna daha imza attı.

Daha önce yasa dışı ticaret amacıyla kullanılmak için ülkeye sokulmak istenen maymun ve çok sayıda hayvanın ardından yeni hayvanlar kurtarıldı.

Yine Gümrük Yine ‘Hayvan’ Skandalı! ‘Ölüm Kutusu’nda Yürek Dağlayan Yolculuk… Korkudan Birbirlerine Sarıldılar - Resim : 1

KOLTUĞUN ALTINA GİZLEMİŞ!

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesinde şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, şüpheli tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan 2 makak maymunu bulundu.

Yine Gümrük Yine ‘Hayvan’ Skandalı! ‘Ölüm Kutusu’nda Yürek Dağlayan Yolculuk… Korkudan Birbirlerine Sarıldılar - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylara ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

ÇOK OKUNANLAR
