Yine Gümrük Yine ‘Hayvan’ Skandalı! ‘Ölüm Kutusu’nda Yürek Dağlayan Yolculuk… Korkudan Birbirlerine Sarıldılar

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda yeni bir kurtarma operasyonuna daha imza attı.

Daha önce yasa dışı ticaret amacıyla kullanılmak için ülkeye sokulmak istenen maymun ve çok sayıda hayvanın ardından yeni hayvanlar kurtarıldı.

KOLTUĞUN ALTINA GİZLEMİŞ!

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesinde şoför ve yolcu koltuğunun altındaki doğal boşlukta gizlenmiş 3 şahin, şüpheli tırın alt bölümüne sabitlenmiş tahta kafeste saklanan 2 makak maymunu bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Olaylara ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA