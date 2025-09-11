Öğrenci ve Veliler Merakla Bekliyordu, MEB'den Açıklama Geldi! Doğa Koleji'nde Eğitim Devam Edecek mi?

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Doğa Koleji'ne el konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, kolejdeki eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan süreceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Can Holding bünyesindeki Doğa Koleji özel okullarıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yaptı. İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konulurken, bu şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol de yer aldı. Bu gelişme sonrası veliler ve öğrenciler Doğa Koleji'nde eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 'Doğa Koleji' özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

Bakanlık, veli, öğrenci ve öğretmenlerin endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtirken, sürecin yakın takipte olduğunu ve gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı Can Holding Doğa Koleji
