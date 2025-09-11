Seinfeld ile Tanınmıştı! Ünlü Komedyenden Filistin Destekçilerine Çirkin Sözler

Seinfeld, Duke Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte "Filistin'e özgürlük" sloganlarını ırkçı Ku Klux Klan ile kıyasladı ve eylemcileri "Yahudileri sevmediklerini söylemekten kaçınmakla" suçladı. Seinfeld'in Filistinlileri hedef aldığı açıklamalarına tepkiler çığ gibi...

Son Güncelleme:
Seinfeld ile Tanınmıştı! Ünlü Komedyenden Filistin Destekçilerine Çirkin Sözler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li komedyen ve aktör Jerry Seinfeld, kariyerinin zirvesindeki "Seinfeld" dizisiyle tanınan 71 yaşındaki isim, İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerinden Filistinlileri hedef aldı. Duke Üniversitesi'nde düzenlenen, Gazze'de tutulan İsrailli rehineler için farkındalık etkinliğinde sürpriz bir konuşma yapan Seinfeld, Filistin destekçisi eylemcileri sert sözlerle hedef aldı. Konuşmasında "Filistin'e özgürlük" taleplerini antisemitik bir örtü olarak nitelendirerek, bunları ABD'nin en nefret dolu ırkçı gruplarından Ku Klux Klan (KKK) ile karşılaştırdı.

FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

"Filistin'e özgürlük isteyenlere sesleniyorum. Sadece Yahudileri sevmediğinizi söyleyin yeter" diyen Seinfeld, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'e özgürlük isteyenler gerçekten ne düşündüklerini söylemiyor. Bence onlar Ku Klux Klan gibi ve hatta Ku Klux Klan daha iyi çünkü onlar çıkıp, 'Biz siyahileri sevmiyoruz, biz Yahudileri sevmiyoruz' diyorlardı. Bence onlar daha dürüsttü."

Seinfeld ile Tanınmıştı! Ünlü Komedyenden Filistin Destekçilerine Çirkin Sözler - Resim : 1

Bu sözler, Hollywood Reporter, The Guardian ve NBC News gibi uluslararası medya organlarında geniş yankı buldu. Seinfeld'in KKK'yı "daha dürüst" olarak nitelendirmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Duke Üniversitesi'nden Yahudi bir öğrenci olan Noah Jacobs, ABC11'e verdiği demeçte, "Filistin'e özgürlük sloganı elbette KKK ile kıyaslanamaz. Bu sözler beni mide bulantısı hissettiriyor" dedi. Bazıları Seinfeld'i antisemitizmi görmezden gelmekle suçlarken, diğerleri İsrail yanlısı tutumunu destekledi.

İsrail Macron'a Kapıları Kapattı: Ülkeye Sokmayacaklarİsrail Macron'a Kapıları Kapattı: Ülkeye SokmayacaklarDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert TepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert TepkiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filistin İsrail
Son Güncelleme:
Konserleri Peş Peşe İptal Edilmişti... Manifest Kızlarından Flaş Karar Manifest'ten Flaş Karar
Domenico Tedesco Gelir Gelmez Neşteri Vurdu! Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden: Gözünün Yaşına Bakmadı Fenerbahçe’de 2 Ayrılık Birden
Sergen Yalçın Transfere Doymuyor! Beşiktaş’tan Ezeli Rakibi Fenerbahçe’den Bir Transfer Daha! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Bir Transfer Daha
Antalya Belediyesi’ne Rüşvet Soruşturmasında Yeni Gelişme! Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Adliyeye Sevk Edildi Antalya Belediyesi’ne Rüşvet Soruşturmasında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!