Seinfeld ile Tanınmıştı! Ünlü Komedyenden Filistin Destekçilerine Çirkin Sözler

ABD'li komedyen ve aktör Jerry Seinfeld, kariyerinin zirvesindeki "Seinfeld" dizisiyle tanınan 71 yaşındaki isim, İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerinden Filistinlileri hedef aldı. Duke Üniversitesi'nde düzenlenen, Gazze'de tutulan İsrailli rehineler için farkındalık etkinliğinde sürpriz bir konuşma yapan Seinfeld, Filistin destekçisi eylemcileri sert sözlerle hedef aldı. Konuşmasında "Filistin'e özgürlük" taleplerini antisemitik bir örtü olarak nitelendirerek, bunları ABD'nin en nefret dolu ırkçı gruplarından Ku Klux Klan (KKK) ile karşılaştırdı.

FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

"Filistin'e özgürlük isteyenlere sesleniyorum. Sadece Yahudileri sevmediğinizi söyleyin yeter" diyen Seinfeld, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'e özgürlük isteyenler gerçekten ne düşündüklerini söylemiyor. Bence onlar Ku Klux Klan gibi ve hatta Ku Klux Klan daha iyi çünkü onlar çıkıp, 'Biz siyahileri sevmiyoruz, biz Yahudileri sevmiyoruz' diyorlardı. Bence onlar daha dürüsttü."

Bu sözler, Hollywood Reporter, The Guardian ve NBC News gibi uluslararası medya organlarında geniş yankı buldu. Seinfeld'in KKK'yı "daha dürüst" olarak nitelendirmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Duke Üniversitesi'nden Yahudi bir öğrenci olan Noah Jacobs, ABC11'e verdiği demeçte, "Filistin'e özgürlük sloganı elbette KKK ile kıyaslanamaz. Bu sözler beni mide bulantısı hissettiriyor" dedi. Bazıları Seinfeld'i antisemitizmi görmezden gelmekle suçlarken, diğerleri İsrail yanlısı tutumunu destekledi.

