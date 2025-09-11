YÖK'ten Açıklama Geldi! Bilgi Üniversitesi Kapanıyor mu?

YÖK, hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akıbeti hakkında açıklama yaptı.

YÖK'ten Açıklama Geldi! Bilgi Üniversitesi Kapanıyor mu?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sabah saatlerinde Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akıbetine ilişkin sorgulamalar sonrası açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

YÖK Üniversite
