Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli…İstanbul’u Saran Fuhuş Çetesine Kelepçe, 8 Kadını 3 Aylık Takip Kurtardı

İstanbul’da 18 adreste fuhuşa sürüklenen 2'si yabancı uyruklu 8 kadın yapılan operasyonla kurtarıldı. Kadınları para karşılığında otellere göndererek ilişkiye zorlayan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınlara ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı ihbarını aldı.

Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli…İstanbul’u Saran Fuhuş Çetesine Kelepçe, 8 Kadını 3 Aylık Takip Kurtardı - Resim : 1

3 AYLIK TEKNİK TAKİP

İhbar sonrasında başlatılan soruşturmada 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

18 ADRESE BASKIN

Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen 18 adrese eş zamanlı olarak baskın düzelendi.

Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli…İstanbul’u Saran Fuhuş Çetesine Kelepçe, 8 Kadını 3 Aylık Takip Kurtardı - Resim : 2

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 8 kadın şüphelilerin elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kadınları 2 saatliğine 30 bin lira karşılığında anlaştıkları kişilerle ilişkiye zorladığı ortaya çıktı. 2 şüpheli M.G. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 kadın ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul fuhuş Şişli Esenyurt
Son Güncelleme:
Akılalmaz Hırsızlık! Arkadaşının Hesabını Boşalttı, Kuyumcudan Bilezik Aldı Arkadaşının Hesabını Boşalttı, Kuyumcudan Bilezik Aldı
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
'Anne' ile Sevgilisinden Korkunç İşkence! 3,5 Yaşındaki Çocuğun Üzerinde Sigara Söndürmüşler 3,5 Yaşındaki Çocuğun Üzerinde Sigara Söndürmüşler!
Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor! Sağlık Uzmanları Altını Çizerek Önerdi Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor!
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem