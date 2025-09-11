Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli…İstanbul’u Saran Fuhuş Çetesine Kelepçe, 8 Kadını 3 Aylık Takip Kurtardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınlara ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı ihbarını aldı.

3 AYLIK TEKNİK TAKİP

İhbar sonrasında başlatılan soruşturmada 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

18 ADRESE BASKIN

Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen 18 adrese eş zamanlı olarak baskın düzelendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 8 kadın şüphelilerin elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kadınları 2 saatliğine 30 bin lira karşılığında anlaştıkları kişilerle ilişkiye zorladığı ortaya çıktı. 2 şüpheli M.G. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 kadın ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA