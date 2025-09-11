'Anne' ile Sevgilisinden Korkunç İşkence! 3,5 Yaşındaki Çocuğun Üzerinde Sigara Söndürmüşler

Konya’da 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darp edip, vücudunda sigara söndüren H.A. adlı kadın ve sevgilisi M.A.E. tutuklandı. Hastaneye kaldırılan çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı.

Son Güncelleme:
'Anne' ile Sevgilisinden Korkunç İşkence! 3,5 Yaşındaki Çocuğun Üzerinde Sigara Söndürmüşler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çocuklara yönelik şiddet ve istismar giderek artıp, yargının bu durum karşısında daha kararlı politikalar yürütmesi gerektiği tartışmaları da gündemden düşmezken, son olarak Konya’nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Avşar Mahallesi’nde yaşana olayda, sevgilisi M.A.E. (50) ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.’nın 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, çocuğun dar edildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.’yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

'Anne' ile Sevgilisinden Korkunç İşkence! 3,5 Yaşındaki Çocuğun Üzerinde Sigara Söndürmüşler - Resim : 1

VÜCUDUNDA YANIK İZLERİ BULUNDU

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederi Katletti! Cinayeti Gören Başak'ın 5 Yaşındaki Kızı: 'Babam Tuttu, Dedem Bıçakladı'Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederi Katletti! Cinayeti Gören Başak'ın 5 Yaşındaki Kızı: 'Babam Tuttu, Dedem Bıçakladı'Güncel
İzmir'de Kadın Cinayeti! Ayrıldığı Erkek Tarafından Öldürüldü, Katil Hala Sokakta Geziyorİzmir'de Kadın Cinayeti! Ayrıldığı Erkek Tarafından Öldürüldü, Katil Hala Sokakta GeziyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Çocuk
Son Güncelleme:
Akılalmaz Hırsızlık! Arkadaşının Hesabını Boşalttı, Kuyumcudan Bilezik Aldı Arkadaşının Hesabını Boşalttı, Kuyumcudan Bilezik Aldı
Torbalı Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor Torbalı Devlet Hastanesi’nde Yangın Paniği
Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı! Bugün İmzaya Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray 15 Yaşındaki Forveti Kaptı!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz Kararı! O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak O Şartı Yerine Getirdiği Gibi Maaş Zammını Kapacak
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Ankara'da Korkutan Deprem