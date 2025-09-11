'Anne' ile Sevgilisinden Korkunç İşkence! 3,5 Yaşındaki Çocuğun Üzerinde Sigara Söndürmüşler
Konya’da 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’yi darp edip, vücudunda sigara söndüren H.A. adlı kadın ve sevgilisi M.A.E. tutuklandı. Hastaneye kaldırılan çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı.
Çocuklara yönelik şiddet ve istismar giderek artıp, yargının bu durum karşısında daha kararlı politikalar yürütmesi gerektiği tartışmaları da gündemden düşmezken, son olarak Konya’nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Avşar Mahallesi’nde yaşana olayda, sevgilisi M.A.E. (50) ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.’nın 3,5 yaşındaki oğlu M.D.Ç.’nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, çocuğun dar edildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.’yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
VÜCUDUNDA YANIK İZLERİ BULUNDU
Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.
H.A. ve sevgilisi M.A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.D.Ç. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.
