Torbalı Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor

İzmir’de Torbalı Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde hastanenin 5. katında yer alan yemekhane deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edildi.

Kaynak: İHA