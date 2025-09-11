Torbalı Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi’nde yemekhane deposunda çıkan yangın panik yarattı. Hastalar tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edilirken yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

İzmir’de Torbalı Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde hastanenin 5. katında yer alan yemekhane deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Torbalı Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor - Resim : 1

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edildi.

Torbalı Devlet Hastanesi’nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

