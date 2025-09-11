Son 48 Saatte 3 Ülkeye Saldırı Dalgası! İsrail’in Gizli Hedefi Sızdı

İki günde iki başkente saldırı gerçekleştiren İsrail’in saldırılarına tepkiler sürerken, son iki günde 2 beldenin daha belediye başkanının gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler ise Kudüs’ün kuzeyindeki Kubeybe beldesinin Belediye Başkanı Nafiz Hammude, Cenin’e bağlı Sile ez-Zahr beldesinin Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali olarak açıklandı. İsrail’in askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve belediye başkanlarını hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail, geçtiğimiz günlerde saldırılarının rotasını değiştirmişti. Katar’ın başkenti Doha’da Hamaslı üst düzey yetkililere karşı suikast girişiminde bulunan İsrail, dün de Yemen’in başkenti Sana’da Savunma Bakanlığı’nı hedef almıştı.

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, 131 kişi yaralanmıştı.

Son 48 saat içerisinde Suriye, Katar ve Yemen'e hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

GÖZALTI DALGASI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri beldede evlere zorla girerek aramalar gerçekleştirdi. Cenin'in güneyindeki Ceba ve batısındaki Kefr Dan beldelerinde de üç Filistinli gözaltına alındı.

ARALARINDA BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR

Önceki gün ise Kudüs’ün kuzeyindeki Kubeybe beldesinin Belediye Başkanı Nafiz Hammude, İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı. Gözaltılar, 8 Eylül’de Kudüs’te düzenlenen ve altı İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yoğunlaştı. Saldırganların Kubeybe ve Katne beldelerinden olduklarının açıklanması üzerine bölgedeki askeri operasyonlar artırıldı.

Bölgedeki baskınların bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın Selfit kenti oldu. İsrail ordusu, burada düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda, aralarında Fetih Hareketi’ne mensup üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Ebu Ali, İsrail’in son günlerde gözaltına aldığı üçüncü belediye başkanı oldu. Daha önce 2 Eylül’de El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine de “idari tutukluluk” kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

