Ataşehir'de Yürek Dağlayan Facia! Köpeğine Sarılarak Ölen Kedisi İçin Gözyaşı Döktü

Ataşehir’de bir evde çıkan yangın yürekleri sızlattı. Alevlerin ortasında kalan kedi ve köpeği için canını hiç sayan ev sahibi ekiplerle birlikte mücadele verdi. Köpeği kurtarılan kedilerinden biri hayatını kaybeden kadın gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Ataşehir'de sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı.

5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, içerideki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Dostlarını kurtarmak için alevlerin ortasında dalan kadın yürekleri sızlattı.

19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Kısa sürede tüm daireyi saran alevler ve yoğun duman nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KEDİSİ ÖLDÜ, KÖPEĞİ SON ANDA KURTULDU

İtfaiye ekipleri, yangın sırasında içeride mahsur kalan kadını güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Evde bulunan hayvanların da kurtarılması için seferber olan ekipler, bir köpeği sağ olarak dışarı çıkarmayı başardı, ancak kedilerden biri hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kedisinin öldüğünü öğrenen ev sahibi kadın gözyaşlarına boğuldu. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, çıkış nedenine dair detaylı inceleme başlatıldı.

