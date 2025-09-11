Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 11, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Kalecik (Ankara)
Tarih:2025-09-11
Saat:08:24:32 TSİ
Enlem:40.24556 N
Boylam:33.42361 E
Derinlik:11.08 km
Detay:https://t.co/FhbHv46Lik@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
