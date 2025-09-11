Ankara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Deprem
