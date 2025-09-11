Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz'

Ankara Pursaklar’da yaşıtı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetti. Katil zanlısı Doğukan Gündür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acacı’nın ailesi tıpkı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi gibi tehdit mesajları aldıklarını söyledi.

Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Pursaklar’da meydana gelen olayda 15 yaşındaki Fatih Acacı, parkta yaşıtı Doğukan Gündür’ün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Gündür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz' - Resim : 1
Katil zanlısı Doğukan Gündür

'KARDEŞİM DELİK DEŞİK EDİLDİ'

Cinayetin ardından Acacı ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Gencin ablası Beyhan Acacı, kardeşinin tam 7 yerinden bıçaklandığını belirterek gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Acacı, “Benim kardeşim tam 7 yerinden bıçaklanmış. Her tarafı delik deşik. Burası, burası sırtı, her tarafı. Ve bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum” dedi.

Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz' - Resim : 2
Katil zanlısı Doğukan Gündür

Ailenin iddiasına göre, olay bir kız yüzünden yaşandı. Acacı, kardeşi ile Gündür’ün aslında arkadaş olduklarını, ancak bir kızın iki genci birbirine düşürdüğünü söyledi. Ablaya göre tartışmalar sosyal medya üzerinden başlamış ve sonrasında yüz yüze bir hesaplaşmaya dönüşmüştü.

Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz' - Resim : 3

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Sabah gazetesinden Kerim Cengil'in haberine göre, yaşanan korkunç olayın ardından aileye sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderildiği de ortaya çıktı. Beyhan Acacı, “Senin de kafanı kesip surlardan aşağı atacağız. Seni de kardeşinin yanına göndereceğiz. Seni de öldüreceğiz gibi ifadeler kullanıyorlar. Çünkü sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bunu yapanlar kim bilmiyoruz ama savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” diyerek yetkililere seslendi.

Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz' - Resim : 4
Acılı abla Beyhan Acacı

'MİNGUZZİ'YE ÜZÜLÜRKEN BAŞIMIZA GELDİ'

Acılı abla, "Hakan Çakır, Minguzzi olaylarına üzülürken bir benzeri bizim başımıza geldi. Bir önlem alınmalı. Gencecik hayatlar böylece yitip gitmemeli." dedi.

Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz' - Resim : 5
Acacı ailesi, oğullarının öldürülmesinin ardından tehdit mesajları almaya başladı

Tutuklanan Doğukan Gündür ise ifadesinde, Fatih Acacı ile uzun süredir arkadaş olduklarını, olay günü kavga etmeye değil konuşmaya gittiğini öne sürdü. Gündür, “Fatih’in elindeki bıçağı alıp can havliyle savurdum. Benim niyetim onu öldürmek değildi” diyerek kendini savundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıMattia Ahmet Minguzzi Cinayeti... Sanıkların Yeni Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel
Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’Güncel
Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Güncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Fatih Acacı Cinayet Mattia Ahmet Minguzzi
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü! Dışarı Çıkarken Dikkat... İşte Sarı Kod Verilen İller Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Lojmanda Sır Ölüm Lojmanda Sır Ölüm
Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor! Sağlık Uzmanları Altını Çizerek Önerdi Şişkinliği Bıçak Gibi Kesip Atıyor, Doğal İdrar Söktürücü Olarak Biliniyor!
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
TIME’ın 'En İyi Şirketler' Listesinde 6 Türk Devi! İşte O Sıralama TIME’ın 'En İyi Şirketler' Listesinde 6 Türk Devi! İşte Sıralama
Lojmanda Sır Ölüm Lojmanda Sır Ölüm
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü! Dışarı Çıkarken Dikkat... İşte Sarı Kod Verilen İller Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü