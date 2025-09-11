Minguzzi Cinayeti Gibi... Önce Cinayet, Sonra Aileye Tehdit: 'Sizi de Öldüreceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Pursaklar’da meydana gelen olayda 15 yaşındaki Fatih Acacı, parkta yaşıtı Doğukan Gündür’ün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Gündür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Doğukan Gündür

'KARDEŞİM DELİK DEŞİK EDİLDİ'

Cinayetin ardından Acacı ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Gencin ablası Beyhan Acacı, kardeşinin tam 7 yerinden bıçaklandığını belirterek gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Acacı, “Benim kardeşim tam 7 yerinden bıçaklanmış. Her tarafı delik deşik. Burası, burası sırtı, her tarafı. Ve bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum” dedi.

Katil zanlısı Doğukan Gündür

Ailenin iddiasına göre, olay bir kız yüzünden yaşandı. Acacı, kardeşi ile Gündür’ün aslında arkadaş olduklarını, ancak bir kızın iki genci birbirine düşürdüğünü söyledi. Ablaya göre tartışmalar sosyal medya üzerinden başlamış ve sonrasında yüz yüze bir hesaplaşmaya dönüşmüştü.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Sabah gazetesinden Kerim Cengil'in haberine göre, yaşanan korkunç olayın ardından aileye sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderildiği de ortaya çıktı. Beyhan Acacı, “Senin de kafanı kesip surlardan aşağı atacağız. Seni de kardeşinin yanına göndereceğiz. Seni de öldüreceğiz gibi ifadeler kullanıyorlar. Çünkü sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bunu yapanlar kim bilmiyoruz ama savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” diyerek yetkililere seslendi.

Acılı abla Beyhan Acacı

'MİNGUZZİ'YE ÜZÜLÜRKEN BAŞIMIZA GELDİ'

Acılı abla, "Hakan Çakır, Minguzzi olaylarına üzülürken bir benzeri bizim başımıza geldi. Bir önlem alınmalı. Gencecik hayatlar böylece yitip gitmemeli." dedi.

Acacı ailesi, oğullarının öldürülmesinin ardından tehdit mesajları almaya başladı

Tutuklanan Doğukan Gündür ise ifadesinde, Fatih Acacı ile uzun süredir arkadaş olduklarını, olay günü kavga etmeye değil konuşmaya gittiğini öne sürdü. Gündür, “Fatih’in elindeki bıçağı alıp can havliyle savurdum. Benim niyetim onu öldürmek değildi” diyerek kendini savundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Sabah