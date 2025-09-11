Lojmanda Sır Ölüm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada kalan 33 yaşındaki E.T., odasında ölü bulundu. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine girilen odada E.T.’nin hareketsiz halde olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Olay, Marmaris’in Kemeraltı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda kalan E.T.’den haber alamayan arkadaşları, odasına girdiklerinde onu hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 33 yaşındaki E.T.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı da lojmanda inceleme yaptı.

E.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi