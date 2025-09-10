Anne ile 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulunmuştu... Katil Tanıdık Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Gebze'de bulunan bir apartmanın üçüncü katında kötü koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adreste Dursune Bilgili ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü bulmuştu. Anne kızın vücutlarında kesici alet yarası tespit eden polis ekipleri cinayet şüphesiyle olayla ilgili çalışma başlattı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olarak kimliği tespit edilen M.İ.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öldürülen kadının ölen eşinden olan 16 yaşındaki oğlu şüpheli M.İ.G., yürütülen takip sonucu İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahili'nde yakalanarak gözaltına alındı.

23 SUÇ KAYDI VARMIŞ!

23 suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan M.İ.G. emniyetteki sorgusunda önce annesi Dursune Bilgili’yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

