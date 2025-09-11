Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti. 22 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti. Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, görevden alınan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine getirildi.

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri 'kızak görevle' merkeze çekildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan o liste:

Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Resmi Gazete Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle? Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz
Manifest'e Bir Engel Daha! Talep Aile Bakanlığı'ndan Geldi Manifest'e Bir Engel Daha! Talep Aile Bakanlığı'ndan Geldi
Anne ile 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulunmuştu... Katil Tanıdık Çıktı! Anne ve 5 Yaşındaki Kızı Ölü Bulunmuştu... Katil Tanıdık Çıktı!
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim! Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!
Ali Koç'tan Flaş Mourinho ve Uğurcan Açıklaması! Ali Koç'tan Flaş Mourinho ve Uğurcan Açıklaması!
TIME’ın 'En İyi Şirketler' Listesinde 6 Türk Devi! İşte O Sıralama TIME’ın 'En İyi Şirketler' Listesinde 6 Türk Devi! İşte Sıralama
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Gürsel Tekin'in Gizli Planı Ortaya Çıktı! 'CHP’ye İktidar Verilmez!' Tekin'in Gizli Planı Ortaya Çıktı! 'CHP’ye İktidar Verilmez!'