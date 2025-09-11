Resmi Gazete’de Yayımlandı... Emniyette Büyük Değişim!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle 37 ilin emniyet müdürü değişti. Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, görevden alınan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine getirildi.

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri 'kızak görevle' merkeze çekildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan o liste:

Kaynak: Haber Merkezi