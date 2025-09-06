Güzellik Merkezi Sahibi Kadının Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Halde Bulundu
Güzellik merkezi sahibi Buket Gülver, evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Gülver'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
Isparta’da bir güzellik salonunu işleten 31 yaşındaki Buket Gülver evinde cansız halde bulundu.
Isparta Merkez’de bir süredir Buket Gülver’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülver’in hareketsiz bedeniyle karşılaştı.
Gülver’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Gülver’in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Kaynak: DHA