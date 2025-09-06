Güzellik Merkezi Sahibi Kadının Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Halde Bulundu

Güzellik merkezi sahibi Buket Gülver, evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Gülver'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Güzellik Merkezi Sahibi Kadının Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Halde Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta’da bir güzellik salonunu işleten 31 yaşındaki Buket Gülver evinde cansız halde bulundu.

Isparta Merkez’de bir süredir Buket Gülver’den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülver’in hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Güzellik Merkezi Sahibi Kadının Şüpheli Ölümü: Evinde Cansız Halde Bulundu - Resim : 1

Gülver’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Gülver’in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Şanlıurfa Eyyübiye’de Şüpheli ÖlümŞanlıurfa Eyyübiye’de Şüpheli ÖlümYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Isparta
Yurtdışı Hayali Olanlar Uçak Biletlerinizi Alın! Yunanistan’dan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı: Tek Başvuruda Kapınızda Türk Vatandaşlarına Vize KolaylığI
İsrail'in Saldırısında Katledilmişti... Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı
Sındırgı'da Bir Deprem Daha Sındırgı'da Bir Deprem Daha
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması