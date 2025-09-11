Akılalmaz Hırsızlık! Arkadaşının Hesabını Boşalttı, Kuyumcudan Bilezik Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’da bilişim hırsızlığı yoluyla arkadaşının hesabından 780 bin TL’yi kendi hesabına aktaran kadın, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin kuyumcudan altın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİFREYİ GÖRDÜ, FIRSAT KOLLADI

Olay, 25 Ağustos 2025’te merkez Başbağlar Mahallesi’nde yaşandı. Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları Esranur Ö. ve G. ile birlikte sabah saatlerinde Geçit Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinden alkol aldı. Bu sırada ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.’nin mobil bankacılık şifresini Esranur Ö. gördü. Ardından eve dönen grup alkol almaya devam etti. Masada bırakılan telefonu fırsat bilen Esranur Ö., Yusuf F.’nin hesabına girerek 782 bin 707 TL’nin 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı. Sabah saatlerinde evden ayrılan Yusuf F., hesabını kontrol ettiğinde paranın Esranur Ö.’nün IBAN’ına gönderildiğini fark etti.

KUYUMCUDAN BİLEZİK ALDI

Bu sırada Esranur Ö., aldığı parayla bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 TL değerinde iki bilezik satın aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin altın alışverişi yaptığı anlar kaydedildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, Esranur Ö.’yü kısa sürede yakaladı. Banka hesabına bloke konulan şüphelinin 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esranur Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA