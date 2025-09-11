Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var

Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri operasyon yaptı. 121 şirkete el konuldu.

Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var
Can Holding bünyesinde olan ve geçtiğimiz günlerde el değiştiren Bloomberg, Habertürk ve Show TV'ye Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında jandarma tarafından operasyon yapıldı.

Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti. El konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT'in yanı sıra Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol bulunuyor. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamaların 'suç örgütü kurmak', 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' olduğu öğrenildi.

Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Televizyon Yayıncılık gibi şirketlerin sahibi olan Can Holding’in değişik sanayi kollarında faaliyet gösteren küçük çaplı 110 civarında da şirketi bulunuyordu.

