Görüntüler Tepki Çekmişti: Çocuklarının Gözü Önünde Babaya Tokat Atan Saldırgan Tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan Ozan Canyürek, tutuklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda, iki çocuğuyla birlikte okula giden baba Ö.K., hızla yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Uyarıya sinirlenen cip sürücüsü Ozan Canyürek (33), aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek baba Ö.K.’nin önünü kesti. Araçtan inen O.C., baba ile kısa bir tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Canyürek Ö.K.’nın boğazını sıkarak ardından çocuklarının gözü önünde tokat attı. Olay anında şüphelinin 17 yaşındaki kardeşi C.C. de yanında bulundu. Saldırganlar daha sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.

SKANDAL OLAY KAMERADA

Saldırı anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay, tepkiler peş peşe geldi. Görüntülerde, babanın iki küçük çocuğunun dehşet içinde saldırıyı izlediği görülüyor.

Görüntüler Tepki Çekmişti: Çocuklarının Gözü Önünde Babaya Tokat Atan Saldırgan Tutuklandı - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganları kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Ozan Canyürek ve kardeşi C.C., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye götürülürken gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusunu yanıtlayan Ozan Canyürek, kendini şu sözlerle savundu: “Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor.” Şüpheli, babanın kendisine küfür ettiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Gebze Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Ozan Canyürek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanındaki kardeşi C.C. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan Ozan Canyürek’in, İstanbul Kartal’da bir eğlence mekanının işletmecisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

